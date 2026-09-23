فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی: نووسراومان بۆ ڕاگرتنی گەشتی ئێران بۆ نەهاتووە

بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی لەسەر راگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانییەکان روونکردەوە دەدەن و دەڵێن: "گەشتەکان بەردەوامە و هیچ نووسراوێکمان بۆ نەهاتووە."

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ چوارشەممە 23ی ئەیلوولی 2026 ئەحمەد هۆشیار، بەڕێوەبەری گشتیی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بە ڕووداوی ڕاگەیاند: "تاوەکوو ئێستا (دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی مەدەنیی عێراق) لە راگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانییەکان ئاگاداری نەکردووینەتەوە و گەشتەکان وەک خۆی بەردەوامە".

سەبارەت بەوەی (دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی مەدەنیی عێراق) سەرجەم فڕۆکەخانەکانی عێراقی لە بڕیارەکە ئاگادارکردووەتەوە، ئەحمەد هۆشیار دەڵێت: "هەر بڕیار و نووسراوێکمان بۆ بێت پێوەی پابەند دەبین، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ نووسراوێکی فەرمیمان بۆ نەهاتووە".

هاوکات هەر ئەمڕۆ رێباز محەممەد، بەڕێوەبەری گشتیی فڕۆکەخانەی نێودەوەڵەتیی جەلال تاڵەبانی ڕایگەیاند: "راگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانییەکان لە دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی مەدەنیی عێراق و وەزارەتی گواستنەوەیە، تاوەکو ئێستا هیچ نووسراوێکمان بۆ نەهاتووە کە ئەو گەشتانە ڕابگرین".

رێباز ئەحمەد ئاماژەی بەوەش کرد، هەندێک بڕیاری (دەسەڵاتیی فڕۆکەوانیی مەدەنیی عێراق) مەرج نییە بە نووسراو بێت، هەندێک جار بە تەلەفۆن یاخود پەیامێک فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان ئاگادار دەکەنەوە، "فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان پابەندی سەرجەم ئەو بڕیار و رێنماییە فەرمییانە دەبن کە لەلایەن دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی مەدەنیی عێراقەوە دەردەچن".