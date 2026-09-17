دەنگدانەوەی جیهانی «وارتۆسێل»؛ دەستکەوتی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان لە بواری شانەدەرمانیدا

پێگەی نێودەوڵەتیی MedPath لە ڕاپۆرتێکدا هەوڵی داوە بە ناساندنی «وارتۆسێل»؛ بەرهەمی شانەدەرمانیی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان، و ڕێڕەوی گەشەسەندنی ئەم بەرهەمەی لە ئێراندا خستووەتە بەر سەرنج.

وارتۆسێل بەرهەمێکی شانەدەرمانییە کە بە بەکارهێنانی شانە بنەڕەتییە دەستکەوتووەکان لە ناوکەپەتک (ناوکەپەسک) بەرهەم هێنراوە و بە ئامانجی یارمەتیدان بۆ چارەسەری نەخۆشییەکانی جومگە و ئارترۆز گەشەی پێ دراوە.

لە سەر بنەمای ئەم ڕاپۆرتە، ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان لە ساڵانی ڕابردوودا قۆناغە جیاوازەکانی لێکۆڵینەوە و گەشەپێدانی ئەم بەرهەمەی بەدوادا چووە؛ ڕێڕەوێک کە لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکانەوە دەستی پێ کردووە و دوای ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە تاقیگەیی و بنکەیییەکان (کلینیکییەکان) و تێپەڕاندنی قۆناغە پێویستەکان بۆ بەرهەمهێنان و بەکارهێنانی دەرمانی، گەیشتووەتە قۆناغی گەشەپێدانی بەرهەم.

ئەم دەستکەوتە نیشان دەدات کە ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان هەوڵی داوە ئەنجامی لێکۆڵینەوە زانستییەکانی خۆی لە بواری شانە بنەڕەتییەکان و پزیشکیی نوێکردنەوەدا بباتە سەر بەرهەمە بەکارهاتووەکان؛ بەرهەمگەلێک کە دەتوانن لە داهاتوودا بکەونە بەردەستی نەخۆشەکان.

بەڕێوەبەری پەیوەندییە گشتییەکان و کاروباری نێودەوڵەتیی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان بە ئاماژەدان بە بڵاوبوونەوەی ڕاپۆرتی وارتۆسێل لە MedPathدا گوتی: دەنگدانەوەی ئەم دەستکەوتە لە پێگەیەکی پسپۆڕانەی نێودەوڵەتیدا، دەرفەتێکە بۆ ناساندنی توانایییە زانستی و تەکنەلۆژییەکانی ئێران لە بواری شانەدەرمانیدا بە کۆمەڵگەی زانستیی جیهان.

لۆتفی پەنا زیادی کرد: ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان لە زیاتر لە سێ دەیە چالاکیی خۆیدا لە بوارەکانی وەک پزیشکیی وەچەنواندن، شانە بنەڕەتییەکان، پزیشکیی نوێکردنەوە و زیندەتەکنەلۆژیا چالاکیی هەبووە و هەوڵی داوە ئەنجامی لێکۆڵینەوە زانستییەکان بباتە سەر تەکنەلۆژیا و خزمەتگوزاریی بەکارهاتوو.

بڵاوبوونەوەی ڕاپۆرتی وارتۆسێل لە MedPathدا هەروەها دەتوانێت یاریدەدەر بێت بۆ ناساندنی زیاتری چالاکییەکانی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوویان و توانایییەکانی ئێران لە بواری شانەدەرمانیدا لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.