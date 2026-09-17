کوردپرێس
لامان گرنگە پەیوەندییەکانمان لەسەر بنەمای رێزگرتنی هاوبەش پەرەیان پێبدرێت
خبر 2026-09-17 10:05 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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لامان گرنگە پەیوەندییەکانمان لەسەر بنەمای رێزگرتنی هاوبەش پەرەیان پێبدرێت

سه‌رۆکی یه‌کێتیی نیشتمانی و سه‌رۆک کۆماری ئێران جەخت لەسەر بەهێزکردنی بنەماکانی دۆستایەتیی نێوان هەردوولا لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و دراوسێیەتیی باش دەکەنەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگه‌ی سه‌رۆکی یه‌کێتی، له‌ راگه‌یه‌ندراوێکدا ڕایگەیاند: بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و مەسعوود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئیسلامیی ئێران لە تاران کۆبوونه‌وه‌.

ئه‌وه‌شی خستۆته‌ڕوو، لە کۆبوونەوەکەدا کە وەفدی باڵای یەکێتی ئامادەبوون، گفتوگۆ لەبارەی پەیوەندییە مێژویی و کولتورییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان، عێراق و کۆماری ئیسلامیی ئێران کرا و دوایین پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران.

به‌پێی راگه‌یه‌ندراوه‌که‌، له‌ کۆبوونه‌وه‌که‌دا بافڵ تاڵەبانی جەختی لە بەهێزکردنی بنەماکانی دۆستایەتیی نێوان هەردوولا لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و دراوسێیەتیی باش کردەوە و رایگەیاند، پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە لە بەرژەوەندیی هەمواندایە و هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە، چوونکە نائارامی زیان بە ئاسایش و ژیانی هاوڵاتییان دەگەیەنێت.

وه‌ک له‌ راگه‌یه‌ندراوه‌که‌دا هاتووه‌: "لای خۆیەوە، مەسعوود پزیشکیان سوپاسی رۆڵی ئەرێنی و کارای بافڵ جه‌لال تاڵەبانی کرد لە هێورکردنەوەی ئاڵۆزییەکاندا" و وتی: "لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندییەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێیەتیی باش و رێزگرتنی هاوبەش پەرەیان پێبدرێت".

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