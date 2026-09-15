کوردپرێس
بافڵ تاڵەبانی و عەباس عێراقچی جەخت لە چارسەریی ئاشتیانەی کێشەکان دەکەنەوە
خبر 2026-09-15 13:38 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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بافڵ تاڵەبانی و عەباس عێراقچی جەخت لە چارسەریی ئاشتیانەی کێشەکان دەکەنەوە

بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی و وەزیری دەرەوەی ئێران لە تاران کۆ بوونەوە و جەختان لە چارەسەری ئاشتییانە و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە کردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی و عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە تاران كۆ بوونەوە و میانی لە كۆبوونەوەكەدا كە وەفدێكی باڵای یەكێتی ئامادەبوون، بافڵ تاڵەبانی، جەختی لەوە كردەوە كە كێشەكان پێویستیان بە چارەسەری ئاشتییانە و دیالۆگی بەردەوام هەیە.

هاوکات بافڵ تاڵەبانی ئاماژەی بەوەشکردووە، هەرێمی کوردستان رێز لە ئاسایش و سەروەریی وڵاتانی دراوسێ دەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و دێرین پێکەوە دەمان بەستێتەوە.

لای خۆیەوە، وەزیری دەرەوەی ئێران پێزانینی خۆی دەربڕی بۆ رۆڵی بافڵ تاڵەبانی و یەکێتی لە هەوڵەکانیاندا بۆ پاراستنی سەقامگیریی هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە.

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