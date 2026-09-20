ئێکۆ عێراق: مەترسیی سزاکانی ئەمریکا و خواستی زۆر، نرخی دۆلاری لە عێراق بەرزکردەوە

پێگەی «ئێکۆ عێراق» ڕایگدەگەیەنێت نرخی دۆلار بەرامبەر دیناری عێراقی لە بازاڕی ئازاددا بەخێرایی بەرز بۆتەوە و ئاشکرای کرد: نیگەرانی لە ئەگەری سەپاندنی سزاکانی ئەمریکا بەسەر عێراقدا، لەگەڵ هۆکارە ئابووری، دارایی و دەروونییەکان، لە هۆکارە کاریگەرەکانن لەسەر زیادبوونی داواکاری بۆ دۆلار و کەمبوونەوەی خستنەڕووی لە بازاڕدا.

پێگەی «ئێکۆ عێراق» ڕایگەیاند، نرخی دۆلار بەرامبەر دیناری عێراقی لە بازاڕی ئازادی عێراقدا بەرزبوونەوەیەکی خێرای بەخۆیەوە بینووە.

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار لەژێر کاریگەریی کۆمەڵێک هۆکاردایە کە یەکێک لە گرنگترینیان نیگەرانییە لە ئەگەری سەپاندنی سزاکانی ئەمریکا بەسەر عێراقدا.

ئێکۆ عێراق جەختی کردووەتەوە کە بەرزبوونەوەی ئێستای نرخی دۆلار بەرامبەر دینار تەنیا سەرچاوەی لە یەک هۆکارەوە نەگرتووە، بەڵکو چەندین هۆکاری ئابووری، دارایی و دەروونی لەم ڕەوتەدا ڕۆڵیان هەیە کە لە کاتە جیاوازەکاندا سۆزی بازاڕ دەجووڵێنن. زیادبوونی داواکاری بۆ دۆلار و کەمبوونەوەی خستنەڕووی لە بازاڕدا لەو هۆکارانەن کە کاریگەرییان لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی دراو هەبووە.

ئەم پێگەیە هەروەها ڕاپۆرتی داوە کە نیگەرانی و پێشبینییەکان دەربارەی پێشهاتەکانی دوای ۳۰ی سێپتەمبەر و بڕگەی کۆکردنەوەی چەک و قۆرغکردنی لەدەستی دەوڵەتدا، لەگەڵ گفتوگۆکان دەربارەی سزاکانی ئەگەریی ئەمریکا و هەنگاوە چاوەڕوانکراوەکان، بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی بێمتمانەیی لە بازاڕدا. لەسەر ئەم بنەمایە، هەندێک لە بازرگانان بۆ پاراستنی بەهای سەرمایەکانیان، داواکاریی زیاتریان بۆ کڕینی دۆلار پەیدا کردووە.

ئێکۆ عێراق هەروەها کەمبوونەوەی متمانە بە سێکتەری بانکیی وەک یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی زیادبوونی داواکاری بۆ دۆلار زانیوە و وەک نموونە ئاماژەی بە قەیرانی بانکی «ئەلتەیف» و سپاردنی بەڕێوەبردنی ئەم بانکە بە بانکی ناوەندیی عێراق لە سێی سێپتەمبەری ڕابردوودا کردووە.

ئەم پێگەیە لە کۆتاییدا لە بانکی ناوەندیی عێراق داوا دەکات لە نزیکەوە گۆڕانکارییەکانی بازاڕی دراو چاودێری بکات و ڕێکاری گونجاو بۆ سنووردارکردنی بەرزونزم بوونەکان و پاراستنی سەقامگیریی بازاڕ بگرێتە بەر؛ ئەو ڕێکارانەی کە بە وتەی ئێکۆ عێراق دەتوانن یارمەتیدەر ببن لە بەهێزکردنی متمانە بە دیناری عێراقی و سێکتەری بانکیی ئەم وڵاتە.