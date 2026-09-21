کوردپرێس
تەقینەوەیەکی بەهێز بنکەیەکی سەربازی باکووری سووریای هەژاند
خبر 2026-09-21 11:32 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

تەقینەوەیەکی بەهێز بنکەیەکی سەربازی باکووری سووریای هەژاند

تەقینەوەیەک لە بنکەیەکی سوپا لە دەوروبەری شارۆچکەی عەیس باشووری پارێزگای حەلەب باکووری سووریا ڕوویداوە.

کوردپرێس: ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی سووریا بڵاوی کردەوە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە، تەقینەوەیەک لە بنکەیەکی سوپا لە دەوروبەری شارۆچکەی عەیس باشووری پارێزگای حەلەب باکووری ئەو وڵاتە ڕوویداوە.

ھەروەھا ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەشداوە کە دوای تەقنیەوەکە، ھێزەکانی سەربە فەرماندەیی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حەلەب خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە، ھەروەھا ئەو ڕێگایانەی کە دەچنە شوێنی تەقینەوەکە داخراون، ئەوەش لە پێناو پاراستنی گیانی ھاووڵاتییان.

ھاوکات عەزام غەریب پارێزگاری حەلەب، لە ڕاگەیاندراوێکدا داوای لە ھاووڵاتییانی دانیشتووی شارۆچکەی عەیس و ناوچەکانی باشووری حەلەب کردووە کە لەبەر پاراستنی گیانی خۆیان لە ماڵەکانیاندا بمێننەوە و لە شوێنی تەقینەوەکە نزیک نەبنەوە.

عەزام غەریب ڕاشیگەیاندووە کە نەخۆشخانەکان و تیمەکانی فریاکەوتن لەو پەڕی ئامادەباشیدان، ھەروەھا لایەنە پەیوەندیدارەکان لە نزیکەوە بەداداچوون بۆ دۆخەکە دەکەن.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
کاروان گەزنەیی:  یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ
هەواڵی پێشوو
کاروان گەزنەیی:  یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ
پێشمەرگە ئیدی هێزی حیزبی نییە و دەبێتە هێزێکی نیشتمانیی یەکگرتوو
هەواڵی داهاتوو
پێشمەرگە ئیدی هێزی حیزبی نییە و دەبێتە هێزێکی نیشتمانیی یەکگرتوو
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.