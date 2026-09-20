کۆنفڕانسی «سەد ساڵەی گۆڤاری زاری کرمانجی» بەڕێوەدەچێت
کوردپرێس: ئەم کۆنفڕانسە تایبەتە بە خوێندنەوەی مێژوو و کاریگەریی گۆڤاری «زاری کرمانجی» و ڕۆڵی حوسێن حوزنی موکریانی لە بزاڤی ڕۆژنامەگەریی کوردیدا و هەروەها لێکۆڵینەوە لە میراثی ئەم گۆڤارە لە مێژووی گۆڤارنووسی و ڕۆژنامەگەریی کوردیدا.
لە هەمان کاتدا، پەیکەری حوسێن حوزنی موکریانی بە پێشنیاری زانکۆی سۆران، لەلایەن خەلیل ڕەحیمپوور، هونەرمەند و پەیکەرتاشی سەقزی، دروست کراوە و بڕیارە هاوکات لەگەڵ بەڕێوەچوونی کۆنفڕانسەکە لە زانکۆی سۆران دابنرێت. کاری هاوشێوەی ئەم هونەرمەندە پێشتر لە پارکی ڕۆژنامەنووسانی سەقز دانراوە.
٢٩ی خەرمانان هاوکاتە لەگەڵ ساڵوەگەری کۆچیدوایی حوسێن حوزنی موکریانی (١٨٨٣–١٩٤٧)، مێژوونووس و ڕۆژنامەنووسی کورد و خاوەنی چەندین بەرهەمی مێژوویی.
حوزنی موکریانی لە گوندی ئینچکەی بوغدەکەندیی سەقز لەدایک بووە؛ گوندێک کە ئێستا چۆڵ و لەناوچووە. دواتر لە گوندی بوغدەکەندی ژیاوە و ماوەیەکیش لە باشووری کوردستان نیشتەجێ بووە.
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