کۆنفڕانسی «سەد ساڵەی گۆڤاری زاری کرمانجی» بەڕێوەدەچێت

کۆنفڕانسی زانستی «سەد ساڵەی گۆڤاری زاری کرمانجی و ڕۆڵی حوسێن حوزنی موکریانی لە بزاڤی ڕۆژنامەگەریی کوردیدا» لە ڕۆژانی ٢٥ و ٢٦ی ئەیلوولی ٢٠٢٦، بە بۆنەی سەد ساڵەی دەرچوونی یەکەمین ژمارەی گۆڤاری «زاری کرمانجی»، لەلایەن فاکەڵتیی ئەدەبیاتی زانکۆی سۆران لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.

کوردپرێس: ئەم کۆنفڕانسە تایبەتە بە خوێندنەوەی مێژوو و کاریگەریی گۆڤاری «زاری کرمانجی» و ڕۆڵی حوسێن حوزنی موکریانی لە بزاڤی ڕۆژنامەگەریی کوردیدا و هەروەها لێکۆڵینەوە لە میراثی ئەم گۆڤارە لە مێژووی گۆڤارنووسی و ڕۆژنامەگەریی کوردیدا.

لە هەمان کاتدا، پەیکەری حوسێن حوزنی موکریانی بە پێشنیاری زانکۆی سۆران، لەلایەن خەلیل ڕەحیم‌پوور، هونەرمەند و پەیکەرتاشی سەقزی، دروست کراوە و بڕیارە هاوکات لەگەڵ بەڕێوەچوونی کۆنفڕانسەکە لە زانکۆی سۆران دابنرێت. کاری هاوشێوەی ئەم هونەرمەندە پێشتر لە پارکی ڕۆژنامەنووسانی سەقز دانراوە.

٢٩ی خەرمانان هاوکاتە لەگەڵ ساڵوەگەری کۆچی‌دوایی حوسێن حوزنی موکریانی (١٨٨٣–١٩٤٧)، مێژوونووس و ڕۆژنامەنووسی کورد و خاوەنی چەندین بەرهەمی مێژوویی.

حوزنی موکریانی لە گوندی ئینچکەی بوغدەکەندیی سەقز لەدایک بووە؛ گوندێک کە ئێستا چۆڵ و لەناوچووە. دواتر لە گوندی بوغدەکەندی ژیاوە و ماوەیەکیش لە باشووری کوردستان نیشتەجێ بووە.