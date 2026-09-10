کوردپرێس
وەزیری نەوتی عێراق و سامانە سروشتییەکانی هەرێم پڕۆژەیاسای نەوت و غازیان تاوتوێ کرد
خبر 2026-09-10 11:37 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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وەزیری نەوتی عێراق و سامانە سروشتییەکانی هەرێم پڕۆژەیاسای نەوت و غازیان تاوتوێ کرد

وەزیری نەوتی فیدڕاڵ و وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێم لە بەغدا کۆ بوونەوە. هەردوولا باسیان لە پڕۆژەیاسای نەوت و غاز و هەماهەنگی لەم کەرتەدا کرد.

کوردپرێس: بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی وەزارەتی نەوتی عێراق، باسم محەمەد خزر وەزیری نەوتی فیدڕاڵ، پێشوازیی لە کەمال محەمەد، وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێم و شاندی یاوەری کرد. لەم دیدارەدا باس لە کۆمەڵێک دۆسیەی گرنگ کرا کە لە سەرووی هەموویانەوە پڕۆژەیاسای نەوت و غاز بوو، بە مەبەستی بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێوان حکومەتی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێم.

کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی وەزیری دارایی هەرێم و ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرە گشتییەکانی وەزارەتی نەوتی فیدڕاڵ بەڕێوەچو. تێیدا گفتوگۆیەکی چڕ کرا لەسەر ئەو بڕگانەی کە پێویستن بۆ ڕێکخستنی کەرتی نەوت و غاز لە وڵاتدا، بە شێوەیەک کە هاوسەنگی لە نێوان مافەکانی هەرێم و دەسەڵاتە فیدڕاڵییەکاندا دروست بکات.

لە ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی نەوتی عێراقدا هاتووە: "هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی بەردەوامبونی دیالۆگ و هەماهەنگیی هاوبەش کردەوە، بەجۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندیی نیشتمانی بکات و ببێتە پاڵپشت بۆ پەرەپێدانی ئەم کەرتە زیندوە لە وڵاتدا".

پڕۆژەیاسای نەوت و غاز یەکێکە لە گرنگترین و پڕکێشەترین یاساکانی عێراق کە لە دوای ساڵی 2005ـەوە چاوەڕێی پەسەندکردن دەکرێت. نەبوونی ئەم یاسایە بوەتە هۆی دروستبوونی ململانێی بەردەوام لە نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر شێوازی بەڕێوەبردنی کێڵگە نەوتییەکان و داهاتەکەی.

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