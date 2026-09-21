کوردپرێس
کاروان گەزنەیی:  یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ
خبر 2026-09-21 10:48 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

کاروان گەزنەیی:  یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ

وتەبێژی یەکێتی رایگەیاند، یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ، دەشڵێت، هەندێک دەیانەوێت کێشە و گرفت بۆ هاوپەیمانێتییکەمان دروست بکەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کاروان گەزنەیی، وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەکۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوەکرد: "کۆبوونەوەی ئەرێنی هەبووە لەنێوان قوباد تاڵەبانی و مەسروور بارزانی کراوە، بەڵام بەهیچ جۆرێک رێککەوتن نەکراوە و باسی هیچ پۆستێک لەبارەی حکوومەتی داهاتوو نەکراوە".

ئەوەشیخستەڕوو: "یەکێتی سورە لەسەر بەڵێنەکانی کە لەبانگەشەی هەڵبژاردن و کۆبوونەوە و لێدوانەکان بە خەڵکی کوردستانمان داوە لەوەی دەمانەوێت هاوسەنگی هێز بگێڕینەوە، کە گەڕاندومانەتەوە، دەرگای گفتوگۆشمان کراوەیە".

لەبارەی رێککەوتنی یەکێتی و نەوەی نوێ، کاروان گەزنەیی وتیشی: "رێککەوتنمان کردوەو جێبەجێی دەکەین".

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
یەکێتیی نیشتمانی پشتگیریی لە سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەکات
هەواڵی پێشوو
یەکێتیی نیشتمانی پشتگیریی لە سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەکات
تەقینەوەیەکی بەهێز بنکەیەکی سەربازی باکووری سووریای هەژاند
هەواڵی داهاتوو
تەقینەوەیەکی بەهێز بنکەیەکی سەربازی باکووری سووریای هەژاند
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.