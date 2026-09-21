کاروان گەزنەیی:  یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ

وتەبێژی یەکێتی رایگەیاند، یەکێتی پابەندە هاوپەیمانێتییەکەی لەگەڵ نەوەی نوێ، دەشڵێت، هەندێک دەیانەوێت کێشە و گرفت بۆ هاوپەیمانێتییکەمان دروست بکەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کاروان گەزنەیی، وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەکۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوەکرد: "کۆبوونەوەی ئەرێنی هەبووە لەنێوان قوباد تاڵەبانی و مەسروور بارزانی کراوە، بەڵام بەهیچ جۆرێک رێککەوتن نەکراوە و باسی هیچ پۆستێک لەبارەی حکوومەتی داهاتوو نەکراوە".

ئەوەشیخستەڕوو: "یەکێتی سورە لەسەر بەڵێنەکانی کە لەبانگەشەی هەڵبژاردن و کۆبوونەوە و لێدوانەکان بە خەڵکی کوردستانمان داوە لەوەی دەمانەوێت هاوسەنگی هێز بگێڕینەوە، کە گەڕاندومانەتەوە، دەرگای گفتوگۆشمان کراوەیە".

لەبارەی رێککەوتنی یەکێتی و نەوەی نوێ، کاروان گەزنەیی وتیشی: "رێککەوتنمان کردوەو جێبەجێی دەکەین".