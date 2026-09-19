30ی ئەیلول؛ کۆتایی ئەرکی سەربازیی هاوپەیمانان و دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێ لە عێراق

وتەبێژی حکوومەتی عێراق، جەختی کردەوە کە 30ی ئەیلول وادەیەکی جێگیرە بۆ کۆتاییهێنان بە ئەرکی سەربازیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق و ئەم ڕۆژە بە شایستەیەکی سەروەری، دەبێتە دەسپێکی قۆناغێکی نوێ بۆ گۆڕینی پەیوەندییەکان بۆ ئاستی دووقۆڵی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حەیدەر عەبودی بە ئاژانسی فەرمیی عێراقی ڕایگەیاند، حکوومەت پابەندە بە تەواوکردنی پڕۆسەی کۆتاییهێنان بە ئەرکی سەربازیی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، بەپێی ئەو خشتەیەی کە لەسەری ڕێککەوتوون.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەم ڕێڕەوە هیچ گۆڕانکارییەکی تێدا ناکرێت و تەنها لە چوارچێوەی ئیرادەی دەوڵەتی عێراقدایە. بەگوێرەی قسەکانی، ئامانجی سەرەکیی ئەم هەنگاوە ئەوەیە کە پەیوەندییەکانی عێراق لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمان بگۆڕدرێت بۆ هاوکاریی دوقۆڵی، لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە سەروەری و بەرژەوەندییە هاوبەشەکان.

وتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕوونی کردەوە کە «ڕۆژی سەروەری» نیشانەی گواستنەوەی عێراقە بۆ قۆناغێک کە تێیدا دەسەڵاتی دەوڵەت بە تەواوی دەچەسپێت و بڕیاری ئەمنی یەک دەخرێتەوە.

بەپێی پلانی حکوومەت، دەبێت هەموو کەرەستەکانی هێز تەنها لە دەستی دامەزراوە دەستوری و یاساییەکانی وڵاتدا بن.

حەیدەر عەبودی وتیشی: «30ی ئەیلول وەرچەرخانێکی گەورەیە لە مێژووی عێراقدا کە تێیدا کۆتایی بە بوونی سەربازیی بیانی دەهێنین؛ ئێمە بەرەو سیستەمێک دەڕۆین کە تێیدا بڕیاری ئەمنی تەنها لە دەستی دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتدا بێت و سەروەریی خاکەکەمان بە تەواوی پارێزراو بێت».

بوونی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا لە عێراق، لە دوای ساڵی 2014ەوە بۆ جەنگی دژی داعش دەستی پێکردووە. لە ساڵانی ڕابردوودا فشارە سیاسییەکان، بەتایبەتی لەلایەن لایەنە شیعەکانەوە، زیادیان کردووە بۆ کۆتاییهێنان بە ئەم ئەرکە سەربازییە.

لە ساڵانی 2024 و 2025دا، عێراق و ئەمریکا زنجیرەیەک گفتوگۆیان ئەنجامدا کە تێیدا ڕێککەوتن لەسەر کشانەوەی هێزە جەنگییەکان و گۆڕینی ئەرکەکانیان بۆ ڕاوێژکاری و مەشقپێکردن.