کوردپرێس
چیای شەنگال دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تەواوی حکوومەتی فیدراڵییەوە
خبر 2026-09-12 09:16 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

چیای شەنگال دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تەواوی حکوومەتی فیدراڵییەوە

عەلی فالح زەیدی سەرۆکی وەزیرانی عێراق، ڕایگەیاند گرووپە بەرگریەکانی شەنگال دەستدەکەن بە ڕادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت و چیای شەنگالیش دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تەواوی حکوومەتی فیدراڵییەوە.

کوردپرێس: بەپێی ئەوەی ئاژانسی هەواڵی عێراقی (واع) گواستوویەتیەوە، نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کرد "قۆرخکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا و یەکخستنی بڕیاری ئاسایش، بنەمایەکن بۆ پاراستنی دانیشتووانی قەزاکە و چەسپاندنی سەقامگیری و مسۆگەرکردنی داهاتوویان".

سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران جەختیشی کردەوە: "بڕیاری ڕادەستکردنی چەک لە چوارچێوەی بنیادنانی دەوڵەتی دامەزراوەکان، پاراستنی یەکێتیی بڕیاری نیشتمانی و، کۆتاییهێنان بە فرەیی ناوەندەکانی بڕیاری ئاسایشدا دێت"، وتیشی" دەوڵەت مافی ئەندامانی یەکەکانی بەرخۆدانی شەنگال و یەکەکانی ژنان و قوربانیدانیان مسۆگەر دەکات، لە ڕێگەی ڕێکخستنەوەی بارودۆخیان و تێکەڵکردنی کەسانی شیاو لەناویاندا لەناو دامەزراوە ئاسایشییەکانی عێراقدا بەپێی چوارچێوە یاسایی و فەرمییەکان".

ئەمە دوای ئەوە هات کە زەیدی پێشوازی کرد لە شاندێکی سەرکردایەتی هاوپەیمانی دۆزی ئێزدی و سەرۆکی فراکسیۆنەکەی لە پەرلەمان، پەرلەمانتار موراد ئیسماعیل، لەگەڵ سەرکردایەتی یەکەکانی بەرخۆدانی شەنگال، بۆ تاوتوێکردنی سەرجەم بارودۆخەکانی قەزای شەنگال و ئەو دۆسیانەی پەیوەستن بە سەقامگیری و ئاوەدانکردنەوەی.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
زمانی کوردی زمانی دایکیی ملیۆنان مرۆڤە، پێویستە پشتیوانی لێ بکرێت
هەواڵی پێشوو
زمانی کوردی زمانی دایکیی ملیۆنان مرۆڤە، پێویستە پشتیوانی لێ بکرێت
خاک و ئاسمانی عێراق نابێتە خاڵی دەستپێک بۆ دەستدرێژیکردنە سەر هیچ وڵاتێک
هەواڵی داهاتوو
خاک و ئاسمانی عێراق نابێتە خاڵی دەستپێک بۆ دەستدرێژیکردنە سەر هیچ وڵاتێک
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.