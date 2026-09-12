چیای شەنگال دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تەواوی حکوومەتی فیدراڵییەوە

عەلی فالح زەیدی سەرۆکی وەزیرانی عێراق، ڕایگەیاند گرووپە بەرگریەکانی شەنگال دەستدەکەن بە ڕادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت و چیای شەنگالیش دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تەواوی حکوومەتی فیدراڵییەوە.

کوردپرێس: بەپێی ئەوەی ئاژانسی هەواڵی عێراقی (واع) گواستوویەتیەوە، نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کرد "قۆرخکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا و یەکخستنی بڕیاری ئاسایش، بنەمایەکن بۆ پاراستنی دانیشتووانی قەزاکە و چەسپاندنی سەقامگیری و مسۆگەرکردنی داهاتوویان".

سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران جەختیشی کردەوە: "بڕیاری ڕادەستکردنی چەک لە چوارچێوەی بنیادنانی دەوڵەتی دامەزراوەکان، پاراستنی یەکێتیی بڕیاری نیشتمانی و، کۆتاییهێنان بە فرەیی ناوەندەکانی بڕیاری ئاسایشدا دێت"، وتیشی" دەوڵەت مافی ئەندامانی یەکەکانی بەرخۆدانی شەنگال و یەکەکانی ژنان و قوربانیدانیان مسۆگەر دەکات، لە ڕێگەی ڕێکخستنەوەی بارودۆخیان و تێکەڵکردنی کەسانی شیاو لەناویاندا لەناو دامەزراوە ئاسایشییەکانی عێراقدا بەپێی چوارچێوە یاسایی و فەرمییەکان".

ئەمە دوای ئەوە هات کە زەیدی پێشوازی کرد لە شاندێکی سەرکردایەتی هاوپەیمانی دۆزی ئێزدی و سەرۆکی فراکسیۆنەکەی لە پەرلەمان، پەرلەمانتار موراد ئیسماعیل، لەگەڵ سەرکردایەتی یەکەکانی بەرخۆدانی شەنگال، بۆ تاوتوێکردنی سەرجەم بارودۆخەکانی قەزای شەنگال و ئەو دۆسیانەی پەیوەستن بە سەقامگیری و ئاوەدانکردنەوەی.