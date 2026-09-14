عێراق دەیەوێت بەرهەمهێنانی نەوت بگەیەنێتە ١٠ ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا

کوردپرێس: بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی ئەلزەیدی لە شوێنی نیشتەجێبونی خۆی لە پاریس پێشوازی لە پاتریک پۆیانێ، سەرۆکی کۆمپانیای تۆتاڵ ئینێرجیز کرد. هەردولا پڕۆژە ستراتیژییەکانی کۆمپانیاکەیان لە عێراق تاوتوێ کرد، بەتایبەت لە بواری وەبەرهێنانی غازی هاوڕێ بۆ گەیشتن بە خودبژێوی.

عەلی زەیدی ئاماژەی بەوەکرد، حکومەت پلانی هەیە لە 5 سالی داهاتودا ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت بۆ 10 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بکاتەوە و ڕوبەری گەڕان و پشکنینە نەوتییەکانیش فراوان بکات بۆ بەهێزکردنی ئابوریی نیشتمانی. هەروەها ئاشکرای کرد کە ئامادەکاری دەکرێت بۆ بەستنی کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیی وزە لە شاری بەغداد.

لایخۆیەوە پاتریک پۆیانێ، سەرۆکی کۆمپانیای تۆتاڵ، جەختی لە پابەندبونی کۆمپانیاکەی کردەوە بۆ بەردەوامیی کارەکانی لە عێراق. ئاشکرایکرد کە لە ئێستادا تۆتاڵ بە بڕی 12 ملیار دۆلار وەبەرهێنانی لە کەرتی نەوت و وزەی عێراقدا هەیە.

پۆیانێ ئاماژەی بەوەشکرد، پلانێکیان هەیە بۆ زیادکردنی ئەم بڕە بۆ 16 ملیار دۆلار لە ئایندەدا، تاوەکو بتوانن پڕۆژەی گەورەتر لە بوارەکانی غاز، نەوت و تەنانەت وزەی خۆریشدا جێبەجێ بکەن، کە ئەمەش خزمەتێکی گەورە بە ژێرخانی وزەی عێراق دەگەیەنێت.

عێراق یەکێکە لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی نەوت لە جیهاندا و خاوەنی یەدەگێکی یەکجار زۆری غازی سروشتییە کە تاوەکوو ئێستا وەک پێویست سوودی لێ وەرنەگیراوە. کۆمپانیای تۆتاڵی فڕەنسی لە ساڵی 2021دا ڕێککەوتنێکی گەورەی بە بڕی 27 ملیار دۆلار لەگەڵ عێراق واژۆ کرد بۆ جێبەجێکردنی 4 پڕۆژەی ستراتیژی لە بوارەکانی نەوت، غاز، ئاو و وزەی کارەبا.

سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ پاریس و جەختکردنەوە لە بەرزکردنەوەی بەرهەمهێنان بۆ 10 ملیۆن بەرمیل، نیشانەی خواستی عێراقە بۆ گۆڕینی هاوسەنگییەکانی بازاڕی وزەی جیهانی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە غازی هاوردەکراو لە وڵاتانی دراوسێ.