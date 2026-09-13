وەزیرانی دەرەوەی ئێران و عێراق ئاسایشی سنوورەکانیان تاوتوێ کرد

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاسایشی سنوورەکان و پێشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا هەردوو وەزیری دەرەوەی ئێران و عێراق رێکارەکانی داخرانی دەروازە سنوورییەکان و پاراستنی سەقامگیریی سنوورە هاوبەشەکانیان خستە بەرباس و جەختیان لەسەر هەماهەنگیی نێوان هەردوو وڵات کردەوە.

لە پەیوەندییەکەدا باس لە هێرشەکەی سەر سعوودیە، رەوشی یەمەن و کۆبوونەوەی داهاتووی وڵاتانی دراوسێ لە عومان بۆ تاوتوێکردنی پرسی گەرووی هورمز کرا، کە عێراق پشتگیریی خۆی بۆ بەشداریکردن لەو کۆبوونەوەیە راگەیاند