خبر نووسەر: 3239 2026-09-13 11:24 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
وەزیرانی دەرەوەی ئێران و عێراق ئاسایشی سنوورەکانیان تاوتوێ کرد
فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاسایشی سنوورەکان و پێشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا هەردوو وەزیری دەرەوەی ئێران و عێراق رێکارەکانی داخرانی دەروازە سنوورییەکان و پاراستنی سەقامگیریی سنوورە هاوبەشەکانیان خستە بەرباس و جەختیان لەسەر هەماهەنگیی نێوان هەردوو وڵات کردەوە.
لە پەیوەندییەکەدا باس لە هێرشەکەی سەر سعوودیە، رەوشی یەمەن و کۆبوونەوەی داهاتووی وڵاتانی دراوسێ لە عومان بۆ تاوتوێکردنی پرسی گەرووی هورمز کرا، کە عێراق پشتگیریی خۆی بۆ بەشداریکردن لەو کۆبوونەوەیە راگەیاند
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