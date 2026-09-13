کوردپرێس
وەزیرانی دەرەوەی ئێران و عێراق ئاسایشی سنوورەکانیان تاوتوێ کرد
خبر 2026-09-13 11:24 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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وەزیرانی دەرەوەی ئێران و عێراق ئاسایشی سنوورەکانیان تاوتوێ کرد

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاسایشی سنوورەکان و پێشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا هەردوو وەزیری دەرەوەی ئێران و عێراق رێکارەکانی داخرانی دەروازە سنوورییەکان و پاراستنی سەقامگیریی سنوورە هاوبەشەکانیان خستە بەرباس و جەختیان لەسەر هەماهەنگیی نێوان هەردوو وڵات کردەوە.

لە پەیوەندییەکەدا باس لە هێرشەکەی سەر سعوودیە، رەوشی یەمەن و کۆبوونەوەی داهاتووی وڵاتانی دراوسێ لە عومان بۆ تاوتوێکردنی پرسی گەرووی هورمز کرا، کە عێراق پشتگیریی خۆی بۆ بەشداریکردن لەو کۆبوونەوەیە راگەیاند

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