عێراق کۆتایی بە سووتاندنی گاز دێنێت؛ چوار پڕۆژەی ستراتیژیی وەبەرهێنان ڕاگەیێندرا

وەزارەتی نەوتی عێراق هەنگاوەکانی بۆ کۆتاییهێنان بە سوتاندنی غازی هاوەڵ چڕکردوەتەوە و ئامانجییەتی تا کۆتایی ساڵی 2029 ئەم پرۆسەیە بەتەواوی ڕابگرێت. بۆ ئەم مەبەستە، وەزارەت کار لەسەر چوار پڕۆژەی گەورە و ستراتیژی دەکات کە توانای وەبەرهێنانیان دەگاتە 1.4 ملیار پێ سێجای پێوانەیی غاز لە ڕۆژێکدا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەلیم ڕیکابی، وتەبێژی وەزارەتی نەوت بە ئاژانسی فەرمی عێراقی ڕایگەیاند، پڕۆژەکان دابەشبوونە بەسەر چوار کێڵگەی سەرەکیدا، کە بریتین لە پڕۆژەی "ئەرتاوی" بە توانای 600 ملیۆن پێ سێجا، کێڵگەکانی "بن عومەر" و "حەلفایە" هەر یەکەیان بە توانای 300 ملیۆن، و کێڵگەی "ناسریە" بە توانای 200 ملیۆن پێ سێجا.

ئاماژەی بەوەشكرد، ئەم پڕۆژانە پێکەوە دەبنە هۆی زیادکردنی قەبارەی غازی بەرهەمێنراو و کەمکردنەوەی بەفیڕۆچوونی وزە لە کێڵگە نەوتییەکاندا. هاوکات لەگەڵ غازی هاوەڵ، وەزارەتی نەوت پلانی هەیە بۆ وەبەرهێنانی غازی ئازاد لە کێڵگەکانی "عەکاز" و "مەنسوریە".

بەوتەی سەلیم ڕیکابی، ئەم هەنگاوە ئامانجییەتی سەرچاوەکانی وزە لە وڵاتدا جۆراوجۆر بکات و غازی پێویست بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا دابین بکات، بە جۆرێک کە عێراق لە داهاتودا پێویستی بە هاوردەکردنی غاز لە دەرەوە نەمێنێت.

لە کەرتی پاڵاوتنیشدا، وەزارەت کار لەسەر پڕۆژەی گەورەی (FCC) لە بەسرە دەکات، کە پێشبینی دەکرێت ڕۆژانە 5 ملیۆن لیتر بەنزینی ئۆکتان بەرز و 10 ملیۆن لیتر گازیۆل (زەیتی غاز) بەرهەم بهێنێت. هەروەها پلانەکان پەرەپێدانی پاڵاوگەکانی دیوانیە، میسان و نەجەفیش دەگرێتەوە، بە مەبەستی بەرزکردنەوەی توانای ناوخۆیی بۆ دابینکردنی سوتەمەنی و وەرگیراوە نەوتییەکان.

وتەبێژی وەزارەتی نەوت جەخت لەوەدەکاتەوە، ئەم پڕۆژە ستراتیژییانە تەنها بۆ زیادکردنی بەرهەم نین، بەڵکو بۆ بەهێزکردنی بەهای ئابوریی سامانی نەوتی عێراقن. بە تەواوبونی ئەم کارانە، عێراق دەچێتە قۆناغێکی نوێی سەربەخۆیی لە کەرتی وزەدا و دەتوانێت بە شێوەیەکی کاراتر سود لە سەرچاوە سروشتییەکانی خۆی وەربگرێت.

ئەوە لەكاتێكدایە كە عێراق لە مانگی ڕابردوو بە هەناردەکردنی 70 ملیۆن بەرمیل نەوت، داهاتی 4 ملیار و 500 دۆلاری تۆمار کرد کە بەرزترین ئاستە لە دوای قەیرانی هورمز و جەنگی ئێرانەوە. ئێستا وەزارەتی نەوت بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی قەیرانی مووچە و دابینکردنی داهاتی جێگیر، پلانی هەیە ڕێگەی نوێی هەناردەکردن لە دەرەوەی گەرووی هورمز بەکاربهێنێت.

سەلیم ڕوکابی دوێنێ باسی بەوەشكردبوو، عێراق کار لەسەر پلانێکی ستراتیژی دەکات بۆ هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی دەروازە نوێیەکانەوە لە دەرەوەی گەروری هورمز. كە ئامانجی ئەو هەنگاوە پاراستنی بەهای بازاڕیی نەوتی عێراق و دڵنیابوونەوەیە لە بەردەوامیی هەناردەکردن لە کاتی سەرهەڵدانی هەر قەیرانێکی ئەمنیدا لە ناوچەکە".