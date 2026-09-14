خبر نووسەر: 3239 2026-09-14 10:22 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
شاندی دەمپارتی لە ئیمرالی لەگەڵ ئۆجەلان کۆ بوویەوە
نیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە ١٣ی ئەیلول، شاندی ئیمراڵیی دەم پارتی بۆ ئەنجامدانی دیدار لەگەڵ عەبدوڵا ئۆجەلان، سەرۆکی زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان بەرەو دورگەی ئیمراڵی بەڕێکەوتن.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگەی ڕۆژنامەوانیی دەم پارتی ڕاگەیاند، کەمێک پێش ئێستا، شاندی ئیمراڵیی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) کە پێکهاتوون لە پەرلەمانتارانی دەم پارتی، پەروین بوڵدان و مەدحەت سەنجەر، پارێزەر لە نووسینگەی یاسایی سەدە، فایەق ئۆزگور ئەرۆڵ.بۆ ئەنجامدانی دیدار لەگەڵ عەبدوڵا ئۆجەلان بەرەو دورگەی ئیمراڵیی بەڕێکەوتن.
کۆتا دیداری شاندی ناوبراو بۆ دوورگەی ئیمراڵی و کۆبوونەوەیان لەگەڵ ئۆجەلان لە ٢ی مانگی ئابی رابردوودا بوو.
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