شاندی دەمپارتی لە ئیمرالی لەگەڵ ئۆجەلان کۆ بوویەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگەی ڕۆژنامەوانیی دەم پارتی ڕاگەیاند، کەمێک پێش ئێستا، شاندی ئیمراڵیی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) کە پێکهاتوون لە پەرلەمانتارانی دەم پارتی، پەروین بوڵدان و مەدحەت سەنجەر، پارێزەر لە نووسینگەی یاسایی سەدە، فایەق ئۆزگور ئەرۆڵ.بۆ ئەنجامدانی دیدار لەگەڵ عەبدوڵا ئۆجەلان بەرەو دورگەی ئیمراڵیی بەڕێکەوتن.

کۆتا دیداری شاندی ناوبراو بۆ دوورگەی ئیمراڵی و کۆبوونەوەیان لەگەڵ ئۆجەلان لە ٢ی مانگی ئابی رابردوودا بوو.