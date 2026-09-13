کوردپرێس
جموجۆڵ لە دەروازەی باشماخ بە شێوەیەکی ئاسایی بەردەوامە
خبر 2026-09-13 13:59 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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جموجۆڵ لە دەروازەی باشماخ بە شێوەیەکی ئاسایی بەردەوامە

بەڕێوەبەریی باشماخ بڵاوی کردەوە جموجۆڵی گەشتیاری و بازرگانی لە دەروازەکەدا بە شێوەیەکی ئاسایی بەردەوامە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس بەڕێوەبەرایەتیی دەروازەی نێودەوڵەتیی باشماخ رایگەیاند دەروازەکە بە ڕووی گەشتیاران و بازرگاناندا کراوەیە و سەرجەم رێکارەکان بەبێ هیچ گرفتێک بەڕێوەدەچێت.

ئاگادارییەکەی بەڕێوەبەرایەتیی دەروازەکە لە یەکشەممە 13ـی ئەیلوولی 2026 بڵاوکراوەتەوە

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