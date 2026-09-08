چوارچێوەی هەماهەنگی ژمارەیەک دۆسیەی سیاسی و یاسادانانی گرنگ تاوتوێ دەکات

چوارچێوەی هەماهەنگی، تاوتوێی ژمارەیەک یاسای بنەڕەتیی کرد کە لە پێشەنگیاندا یاساکانی دەستەی حەشدی شەعبی، نەوت و گاز، و دادگای فیدراڵین، لە هەمان کاتدا بڕیاریدا بەردەوام بێت لە تەواوکردنی پێکهێنانی حکوومەت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیەندراوێکی چوارچێوەی هەماهەنگی کە ئاژانسی هەواڵی عێراقی (واع) بڵا‌ویکردۆتەوە، ئاماژەی بەوە کردووە کە: "چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی لە نووسینگەی حەیدەر عەبادی ئەنجامدا و تاوتوێی ژمارەیەک دۆسیەی سیاسی و یاسادانانی گرنگ و لە پێشینەی کرد".

هەروەها لەراگەیاندنەکەدا هاتووە: "بەشداربووانی کۆبوونەوەکە تاوتوێی یاسای دەستەی حەشدی شەعبی و گرنگیی تەواوکردنی یاسادانانیان کرد بە شێوازێک کە کاری دەستەکە ڕێکبخات و ڕۆڵی لەناو دامەزراوەکانی دەوڵەتدا بەهێز بکات، لەگەڵ تاوتوێکردنی ژمارەیەک یاسای بنەڕەتی، کە لە پێشەنگیاندا یاسای نەوت و گاز، یاسای دادگای فیدراڵی، و یاسای ئەنجومەنی ئیتحادن، بە جۆرێک کە بەشدار بێت لە تەواوکردنی بینای دەستووری و دامەزراوەیی دەوڵەت".

ئاماژەی بەوەش کرد کە "لە دۆسیەی پێکهێنانی حکوومەتدا، چوارچێوە بەدواداچوونی بۆ گفتوگۆ بەردەوامەکان کرد، و جەختی لەسەر پێویستیی یەکلاکردنەوەی دۆسیەکە کردەوە، و بڕیاریدا بەردەوام بێت لە دەستنیشانکردنی وەزیرە ماوەکان بۆ تەواوکردنی پێکهێنانی حکوومەت و بەهێزکردنی بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانی".

لە ڕاگەیێندراوەکەدا هاتووشە: "کۆبوونەوەکە تاوتوێی ڕێکخستنی کاری ناوخۆیی چوارچێوەی هەماهەنگیی کرد، لەگەڵ جەختکردنەوە لەسەر دانانی ڕێنمایی و یاسانامەیەک کە ئالیەتەکانی کار و بڕیاردان ڕێکبخات، بە جۆرێک کە دامەزراوەیی و یەکگرتوویی هەڵوێست بەهێز بکات".