شاندێکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق کۆ بوونەوە

بە مەبەستی رێکخستنی هەنگاوەکانی ئامادەکردنی پڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی ٢٠٢٧ و دیاریکردنی پشکی هەرێم، شاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە بەغدا لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق و بەرپرسانی دیکەی حکوومەتی فیدراڵ کۆ بووەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دارایی عێراق کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی بە سەرپەرشتی فالح ساری وەزیری دارایی و بە ئامادەبوونی شاندێکی هەرێم و پارێزگاری سەلاحەدین و ئەندامانی پەرلەمان و نوێنەرانی چەند وەزارەتێک ئەنجامدا، بە مەبەستی بەدواداچوون بۆ قۆناغەکانی ئامادەکردنی پڕۆژەیاسای بودجە.

لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەوە وەزارەتی دارایی عێراق بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەکەدا شاندەکەی هەرێم داوای زیادکردنی پشکی هەرێمی کردووە بۆ %١٤ بەپێی سەرژمێریی دانیشتووان، لە بەرامبەردا وەزیری دارایی شەفافییەتی لە ئاشکراکردنی داتا و داهاتەکان وەک مەرجی سەرەکی بۆ دەستنیشانکردنی بودجەیەکی لۆژیکی داناوە.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری دارایی جەختی لەسەر ئاڵوگۆڕی بودجەی بەرنامە و ئەنجامدان کردۆتەوە، ئاشکراکردنی شەفافانەی داتا و داهاتەکانی وەک مەرجی سەرەکی بۆ دیاریکردنی بودجەیەکی لۆژیکی داناوە، هەروەها داوای دانوستانی دووقۆڵی زیاتری کردووە، ئەوەش لە کاتێکدایە کە بڕیارە تا کۆتایی ئەم مانگە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق رەشنووسی بودجەکە پەسەند بکات و رەوانەی پەرلەمانی بکات.

هەر بەپێی زانیارییەکان وەزیری دارایی بەڵێنیداوە پلەبەرزکردنەوە و بە هەمیشەییکردنی گرێبەستەکان لە ڕەشنووسی بودجەدا جێ بکاتەوە.