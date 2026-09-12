کاریگەریی ململانێ ناوچەییەکان لەسەر پیشەسازیی نەوت لە هەرێمی کوردستان

پیشەسازیی نەوتی هەرێمی کوردستان هاوکات ڕووبەڕووی دوو قەیرانی ئەمنی و سیاسی بووەتەوە؛ لە لایەکەوە هێرشە درۆنییەکان و ئاڵۆزیی نێوان ئەمریکا و ئێران بەرهەمهێنانی تووشی پەککەوتن کردووە و لە لایەکی ترەوە ناکۆکییە چارەسەرنەکراوەکانی نێوان هەولێر، بەغدا و کۆمپانیا نەوتییەکان، ئاسۆی بووژانەوەی جێگیری هەناردەکردن دەخەنە مەترسییەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پیشەسازیی نەوتی هەرێمی کوردستان لە میانی جەنگی ئەمریکا و ئێراندا بە توندی کەوتە بەر کاریگەریی نائارامییە ناوچەیییەکان، هێرشە درۆنی و مووشەکییەکان و ئاستەنگ لە ڕێڕەوەکانی هەناردەکردندا، بە جۆرێک بەرهەمهێنانی نەوتی ئەم ناوچەیە دوای دەستپێکردنی جەنگ زیاتر لە ۷۰٪ کەم بووەوە. ئەگەرچی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت لە مانگەکانی دواییدا تا ڕادەیەک بووژاوەتەوە، بەڵام بەردەوامیی هەڕەشە ئاسایشییەکان و چارەسەرنەبوونی ناکۆکییە دارایی و سیاسییەکانی نێوان هەولێر، بەغدا و کۆمپانیا نێودەوڵەتییە نەوتییەکان، ڕەوتی بووژانەوەی ئەم بەشەی بە ناڕاوەستاو و شڵۆق هێشتووەتەوە.

پێش دەستپێکردنی جەنگ لە ۲۸ی شوباتی ۲۰۲۶دا، بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان نزیکەی ۳۰۰ هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا بوو و ئاماری شوباتیش بەرهەمهێنانی نزیکەی ۳۱۴ هەزار بەرمیلی لە ڕۆژێکدا نیشان دەدا. بەڵام دوای دەستپێکردنی پێکدادانەکان، بەرهەمهێنان زیاتر لە ۷۰٪ دابەزی؛ یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکانی ئەم دابەزینە، نیگەرانی بوو لە هێرشە درۆنی و مووشەکییەکان بۆ سەر دامەزراوەکانی وزەی هەرێم.

لە دوای هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، زۆرێک لە کۆمپانیا نەوتییە چالاکەکان لە هەرێمی کوردستاندا بۆ ڕێگری لە زیانە ئەگەرییەکان، چالاکییەکانی خۆیان ڕاگرت. ئەم دۆخە نیشانی دا کە پیشەسازیی وزەی هەرێم، سەرەڕای ئاڵەنگارییە سیاسی و داراییەکان، بە توندی لە بەرامبەر گۆڕانکارییە ئاسایشییەکانی ناوچەکەدا زیانپەژرێن و لاوازە.

پێش دەستپێکردنی جەنگیش ژێرخانەکانی وزەی هەرێمی کوردستان چەندین جار بووبوونە ئامانجی هێرشەکان. کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە ماوەی ساڵانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حەوت جار کرایە ئامانج و پاڵاوگەی کۆمەڵەی کار لە هەولێریش دوو جار هێرشی کرایە سەر. لە میانی جەنگی دواییدا، کێڵگەی سەر سەنگ کە لە لایەن کۆمپانیاکانی اچ‌کی‌ان (HKN) و شامارانەوە بەڕێوە دەبرێت، لە ۵ی ئازار و ۱ی نیساندا کرایە ئامانج و لە ۱۳ی ئازاریشدا درۆنێک بەر پاڵاوگەی لاناز لە هەولێر کەوت.

کۆژین ئەحمەد، شارەزای بەڕێوەبردنی نەوت و گاز، بە ئاماژەدان بە لێکەوتەکانی ئەم دۆخە ڕایگەیاندووە کە پێکدادانی ئەمریکا و ئێران کاریگەریی نەرێنیی لەسەر بەشی نەوت و گازی هەرێم داناوە و کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان بەهۆی نیگەرانیی ئاسایشییەوە چالاکییەکانی خۆیان ڕاگرتووە. بە وتەی ئەو، ڕاگرتنی بەرهەمهێنان بە مانای کەمبوونەوەی داهاتی هەرێمی کوردستان دێت؛ لە کاتێکدا ئەم ناوچەیە پێشتریش ڕووبەڕووی کێشە داراییەکان بووبووەوە.

قووڵیی کاریگەریی نائارامی لەسەر کۆمپانیا نەوتییەکان لە ئاماری بەرهەمهێنانیاندا ڕوون بووەتەوە. بەرهەمهێنانی کۆمپانیای گەڵف کیستۆن لە کێڵگەی شێخان لە نیوەی یەکەمی ساڵی ۲۰۲۶دا بۆ ۱۴ هەزار و ۶۰۰ بەرمیل لە ڕۆژێکدا دابەزی، لە کاتێکدا ئەم ئامارە لە هەمان ماوەی ساڵی ۲۰۲۵دا نزیکەی ۴۴ هەزار و ۱۰۰ بەرمیل بوو. ئەم کۆمپانیایە لە کاردانەوە بەرامبەر هەڕەشە ئاسایشییەکاندا، دوو جار چالاکییەکانی خۆی بە شێوازی پارێزکارانە ڕاگرت؛ یەکەم لە ۲۸ی شوبات تا ۲۳ی حوزەیران (ژوئەن) و دووەم لە ۱۹ی تەمووز (ژوئییە) تا ۱۵ی ئاب (ئۆت). بەرهەمهێنانی کۆمپانیای دی‌ان‌او (DNO) لە ۵۹ هەزار و ۹۴۵ بەرمیل هاوتا لە نەوت لە ڕۆژێکدا لە سێ مانگی یەکەمی ساڵدا بۆ تەنیا ۵ هەزار و ۸۱۱ بەرمیل لە سێ مانگی دووەمدا دابەزی.

ڕاگرتنی چالاکیی کێڵگە نەوتی و گازییەکان تەنیا کاریگەریی لەسەر داهاتەکانی هەرێم نەدانا، بەڵکوو لێکەوتەی ڕاستەوخۆشی بۆ بەشی کارەبا هەبوو. کێڵگەی گازی کۆرمۆر کە یەکێک لە سەرچاوە سەرەکییەکانی دابینکردنی کارەبای شەوانەڕۆژیی حکومەتی هەرێمە، لە میانی جەنگدا دوو جار داخرا و داخرانی لە قۆناغێکدا لە نێوان ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مێگاوات لە توانستی بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێمی لە کار خست. داخرانی دووبارەی کێڵگەکە لە مانگی تەمووزدا، دوای هەڵوەشانەوەی ئاگربەستی ئەمریکا و ئێران، هاوکات بوو لەگەڵ دەستپێکردنەوەی هێرشە درۆنییەکان بۆ سەر هەولێر.

سەرەڕای ئەم بارودۆخە، بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان لە مانگی ئابدا دووبارە ڕووی لە زیادبوون کردەوە و وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێم ڕایگەیاند کە بەرهەمهێنان گەیشتووەتە نزیکەی ۲۲۰ تا ۲۵۰ هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا. لە ئاستی عێراقیشدا هەناردەکردنی نەوت لە سەرەتای سێپتەمبەردا لە سێ ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا تێپەڕی کە بەرزترین ئاستی هەناردەکردنی مانگانە بوو لە قۆناغی جەنگی ناوچەییدا. بەبوونی ئەمەش، بەردەوامیی هێرشەکان بۆ سەر کەشتییە نەوتهەڵگرەکان لە گەرووی هورمزدا بە بەردەوامی وەک مەترسییەکی گرنگ بۆ ڕەوتی بووژانەوەی هەناردەکردنی عێراق دێتە ئەژمار.

لە دۆخێکی وەهادا، گرنگیی ڕێڕەوی هەناردەکردنی باکووری عێراق لە ڕێگەی هەرێمی کوردستان و هێڵی بۆریی هەرێم ــ جەیهان زیاتر بووەوە. داخرانی گەرووی هورمز نیشانی دا کە عێراق بۆ هەناردەکردنی نەوتی خۆی پێویستی بە ڕێڕەوی بەدیل (جێگرەوە) هەیە و ڕێڕەوی باکوور لە ڕێگەی تورکیاوە دەتوانێت بەشێک لەم بەستراوەییە کەم بکاتەوە. هەولێر و بەغدا لە مانگی ئازاردا بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی هێڵی بۆریی هەرێمەوە بۆ تورکیا گەیشتنە ڕێککەوتن.

عێراق و تورکیا لە ۱ی ئابدا ڕێککەوتنێکی کاتیی یەک‌ساڵەیان بۆ گواستنەوەی نەوت ئیمزا کرد. ئەم ڕێککەوتنە دوای کۆتاییهاتنی بڕستی ڕێککەوتننامە کۆنەکەی ساڵی ۱۹۷۳ هاتە ئاراوە. هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ۲۰۲۳دا، دوای بڕیاری دادوەریی نێودەوڵەتی دژی تورکیا ڕاوەستابوو و لە سێپتەمبەری ۲۰۲۵دا دوای ڕێککەوتنی نێوان بەغدا، هەولێر و کۆمپانیا نێودەوڵەتییە نەوتییەکان دەستی پێ کردەوە.

سەرەڕای بووژانەوەی ڕێژەییی هەناردەکردن، شارەزایان دۆخی پیشەسازیی نەوتی هەرێم بە ناڕاوەستاو دەزانن. بە وتەی هاری ئێستپانیان، تا کاتێک هەڕەشە ئاسایشییەکان بەردەوام بن و ناکۆکییە داراییەکانی نێوان هەولێر، بەغدا و کۆمپانیا نێودەوڵەتییە نەوتییەکان چارەسەر نەبن، ئەگەری پەککەوتنی دووبارە لە هەناردەکردندا لە ئارادایە. لە تێڕوانینی ئەوەوە، بووژانەوەی جێگیری ئەم بەشە پێویستی بە زامنی ئاسایشی، بازدانی داراییی باوەڕپێکراو و ڕێککەوتنێکی جێگیر هەیە تا کۆمپانیا وەبەرهێنەرەکان بتوانن بە متمانەوە چالاکییەکانی خۆیان دەست پێ بڕەخسێننەوە.

شوان زولال، بەڕێوەبەری کۆمپانیای ڕاوێژکاریی کاردۆچی، جەختی لەوە کردووەتەوە کە بووژانەوەی پیشەسازیی نەوتی هەرێم تەنیا بابەتێکی تەکنیکی نییە، بەڵکوو بابەتێکی سیاسییە. ئەم تێڕوانینە لەگەڵ ڕاگەیەندراوەکانی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێم یەک دەگرێتەوە کە لە ۱۰ی سێپتەمبەردا ڕایگەیاند بەشێک لە کێڵگە نەوتییەکان بەهۆی چاوەڕوانی بۆ وەدەستخستنی زامنی ئاسایشی و بەرگریی ئاسمانی بە داخراوی ماونەتەوە.

لە پاڵ هەڕەشە ئاسایشییەکاندا، ناکۆکییە دێرینەکانی نێوان بەغدا و هەولێر دەربارەی بەڕێوەبردنی سەرچاوە نەوتییەکان بەردەوام وەک یەکێک لە ئاستەنگە سەرەکییەکانی گەشەی ئەم بەشە دەمێنێتەوە. مەسرور بارزانی، سەرۆکی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، چەندین جار داوای پەسەندکردنی یاسای نوێی نەوت و گازی کردووە. یاسای نەوتی ئێستای عێراق هی سەردەمی سەدامە و ڕەشنووسی یاسای نوێ کە لە ساڵی ۲۰۰۷دا ئامادە کرابوو، تا ئێستا لە لایەن پەرلەمانی عێراقەوە پەسەند نەکراوە. یاسای نەوتی هەرێمیش کە بنەمای هەناردەکردنی سەربەخۆی نەوت و بەستنی ڕێککەوتننامە لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکاندا بوو، لە ساڵی ۲۰۲۲دا لە لایەن دادگای فیدراڵیی عێراقەوە بە پێچەوانەی دەستوور ڕاگەیەندرا و لە دوای بڕیاری دادوەریی نێودەوڵەتی، هەناردەکردنی سەربەخۆی هەرێم لە ساڵی ۲۰۲۳دا ڕاوەستێنرا.

لە هەمان کاتدا، بەغدا بەدوای دروستکردنی ڕێڕەوی نوێدا دەگەڕێت بۆ هەناردەکردنی نەوت؛ نەخشەگەلێک کە دەتوانن لە درێژخایەندا بەستراوەیی عێراق بۆ گەرووی هورمز کەم بکەنەوە، بەڵام لە لایەکی ترەوە نیگەرانییان لە هەرێمی کوردستاندا دروست کردووە. یەکێک لەم نەخشانە دروستکردنی هێڵەکانی بۆریی ستراتیژییە لە کێڵگە نەوتییەکانی عێراقەوە بۆ ناوچەی فیشخابوور لە باکوور و بەندەری بانیاسی سووریا لە دەریای سپیی ناوەڕاستدا. بەغدا هەروەها دەیەوێت توانستی هەناردەکردنی نەوت لە ڕێڕەوی سووریا و بەندەری جەیهانی تورکیاوە زیاتر بکات.

بەشێک لە ڕەوتەکان لە هەرێمی کوردستاندا نیگەرانن لەوەی ئەم نەخشانە، لەگەڵ پڕۆژەی «ڕێگەی گەشەپێدان»ی عێراق، لە ئەنجامدا ڕۆڵی هەرێم لە هاوکێشەکانی وزەی عێراقدا کەم بکەنەوە و ڕێڕەوی هەناردەکردنی نوێ دروست بکەن کە بەستراوەیی بەغدا بۆ هێڵی بۆریی هەرێم ــ جەیهان کەمتر بکاتەوە. بەبوونی ئەمەش، محەمەد ساڵح، توێژەری باڵای دامەزراوەی سیاسەتی دەرەوە، پێی وایە دروستکردنی ڕێڕەوی نوێ بەخۆیەوە هێڵی بۆریی کەرکووک و هەرێمی کوردستان بۆ جەیهان بێ‌بایەخ ناکات. بە وتەی ئەو، ڕێڕەوی تورکیا بەهۆی سەقامگیریی ئەم وڵاتەوە بەردەوام بەهای خۆی دەپارێزێت، لە کاتێکدا ناڕاوەستانی ئەگەریی سووریا دەتوانێت ڕێڕەوی ئەم وڵاتە ڕووبەڕووی مەترسیی زیاتر بکاتەوە.

لە کۆتاییدا، جەنگی ئەمریکا و ئێران لاوازیی بنچینەیی لە پیشەسازیی نەوتی هەرێمی کوردستاندا دەرخست. ئەم قەیرانە نیشانی دا کە بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوتی هەرێم تەنیا بە نرخەکان و توانستە تەکنیکییەکانەوە بەستراوە نییە، بەڵکوو بە ئاسایشی ناوچەیی، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، هەڵسوکەوتی کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان و دۆخی ڕێڕەوەکانی گواستنەوەی نەوتەوە بەستراوەتەوە. ئەگەرچی بەرهەمهێنان و هەناردەکردن دوای دابەزینی توند دووبارە لە حاڵی زیادبووندایە، بەردەوامیی هێرشەکان، ناڕاوەستانیی دەوروبەری گەرووی هورمز و چارەسەرنەبوونی ناکۆکییەکانی نێوان بەغدا، هەولێر و کۆمپانیا نەوتییەکان دەتوانێت ئەم ڕەوتە دووبارە پەکی بخاتەوە.

لە ڕوانگەی ئاواوە، ئاڵۆزیی ناوچەیی بۆ هەرێمی کوردستان تەنیا هەڕەشەیەکی کورتخایەن نەبوو بۆ سەر بەرهەمهێنانی نەوت، بەڵکوو هاوکێشەکانی داهاتووی وزەی ئەم ناوچەیەی خستووەتە ژێر کاریگەرییەوە؛ بە تایبەتی کە بەغدا هاوکات لە هەوڵدایە بۆ دروستکردنی ڕێڕەوی جێگرەوە بۆ هەناردەکردن. بەبوونی ئەمەش، دروستکردنی ئەم ڕێڕەوانە پێویستی بە وەبەرهێنان و تێپەڕبوونی چەند ساڵ کات هەیە و لە کورتخایەندا، هێڵی بۆریی هەرێمی کوردستان ــ جەیهان بەردەوام وەک یەکێک لە ڕێڕەوە گرنگەکانی هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە دەرەوەی گەرووی هورمزدا دەمێنێتەوە.

ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی لە ئەڵمانیا