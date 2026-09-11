کوردپرێس
زمانی کوردی زمانی دایکیی ملیۆنان مرۆڤە، پێویستە پشتیوانی لێ بکرێت
خبر 2026-09-11 12:50 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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زمانی کوردی زمانی دایکیی ملیۆنان مرۆڤە، پێویستە پشتیوانی لێ بکرێت

ئایشەگوڵ دۆغان، گوتەبێژی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان رایگەیاند: تورکیا وڵاتێکی فرەزمان و فرەکولتوورە و زمانی کوردی زمانی دایکی ملیۆنان مرۆڤە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس،  ئەم هەڵوێستەی گوتەبێژی دەم پارتی لەکاتێکدایە مشتومڕ لەسەر تابلۆکانی هاتوچۆ بە زمانی کوردی لە کوردستانی تورکیا سەری هەڵداوەتەوە و ئەو جەختیدەکاتەوە: لەبری پرسیارکردن لەسەر خزمەتگوزاریی دوو زمانی، پێویستە بپرسن بۆچی زمانی کوردی ئازاد نییە.

ئایشەگوڵ دۆغان داوای کۆتاییهێنان بە ترس لە زمانەکان دەکات و روونیکردەوە: پێویستە پشتیوانی لە قسەکردن و خوێندن بە زمانی کوردی بکرێت، چونکە برایەتی لە زمانەوە دەست پێدەکات.

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