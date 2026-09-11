خبر نووسەر: 3239 2026-09-11 12:50 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
زمانی کوردی زمانی دایکیی ملیۆنان مرۆڤە، پێویستە پشتیوانی لێ بکرێت
ئایشەگوڵ دۆغان، گوتەبێژی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان رایگەیاند: تورکیا وڵاتێکی فرەزمان و فرەکولتوورە و زمانی کوردی زمانی دایکی ملیۆنان مرۆڤە.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم هەڵوێستەی گوتەبێژی دەم پارتی لەکاتێکدایە مشتومڕ لەسەر تابلۆکانی هاتوچۆ بە زمانی کوردی لە کوردستانی تورکیا سەری هەڵداوەتەوە و ئەو جەختیدەکاتەوە: لەبری پرسیارکردن لەسەر خزمەتگوزاریی دوو زمانی، پێویستە بپرسن بۆچی زمانی کوردی ئازاد نییە.
ئایشەگوڵ دۆغان داوای کۆتاییهێنان بە ترس لە زمانەکان دەکات و روونیکردەوە: پێویستە پشتیوانی لە قسەکردن و خوێندن بە زمانی کوردی بکرێت، چونکە برایەتی لە زمانەوە دەست پێدەکات.
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