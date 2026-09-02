دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی مەدەنی عێراق: ئاسمانی عێراق کراوەیە

بەڕێوەبەری راگەیاندن و پەیوەندییەکان لە دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی مەدەنی عێراق، ئەمڕۆ چوارشەممە 2ی ئەیلوولی 2026 ڕایگەیاند: "ئاسمانی عێراق کراوەیە و بە هیچ شێوەیەک دانەخراوە".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەحمەد وەحید، بەڕێوەبەری پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن لە بەڕێوەبەرایەتیی کارگێڕیی فڕۆکەخانەکانی عێراق، بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە بە تۆڕی میدیایی رووداوی ڕاگەیاند: سەرجەم گەشتە ئاسمانییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ فڕۆکەخانەکانی عێراق هەڵوەشاونەتەوە، ئەوەش بەهۆی داخستنی ئاسمانی ئێران لە ئەنجامی پێشهاتە ئەمنییەکانەوە.

هەر لەو بارەیەوە، عامر توفەیلی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی نەجەف بە تۆڕی میدیایی رووداوی راگەیاندووە: سەرجەم گەشتەکان لە ئێرانەوە بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف هەڵوەشاونەتەوە.

بە گوتەی بەڕێوەبەری راگەیاندنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی نەجەف، رۆژانە 15 بۆ 20 گەشتی ئاسمانی لە ئێرانەوە بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف دەکرێن، کە سەرجەمیان لە رێگەی هێڵە ئاسمانییەکانی ئێرانەوەن و هێڵی ئاسمانیی عێراقی لە فڕۆکەخانەی نەجەفەوە هیچ گەشتێکی بۆ ئێران نییە.

ئەمە لەکاتێکدایە بەهۆی پێشهاتەکانی ناوچەکەوە، شەوی رابردوو سەرجەم گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران بۆ عێراق هەڵوەشانەوە.