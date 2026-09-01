پێویستە بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان زیاد بکرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆک وەزیرانی عێراق سەرۆکایەتیی کۆبوونەوەیەکی ستافی باڵای وەزارەتی نەوتی کرد بەئامادەبوونی وەزیرانی دارایی و نەوت، بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پلانی ستراتیژیی گەشەپێدان و زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت بۆ ساڵانی 2027-2030.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی نووسینگەکەی، زەیدی پێداچوونەوەی بەوردەکارییەکانی ئەو پلانەدا کرد کە پێشتر ڕێنمایی ئامادەکردنی دابوو و ڕایگەیاند: پێویستە بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق تاوەکوو ساڵی 2030 بگاتە نزیکەی 10 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا. بۆ ئەم مەبەستەش ڕێنماییدا بەزیادکردنی بڕی بەرهەمهێنان لە کێڵگەکانی نەوتی هەرێمی کوردستان.

سەرۆک وەزیرانی عێراق جەختی لەوە کردەوە، دەبێت بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لەگەڵ قەبارەی یەدەگ و دانیشتوانەکەی بگونجێت تاوەکو پێداویستییەکانی گەشەپێدان دابین بکات.

لەم چوارچێوەیەدا، پێداگری لەسەر نۆژەنکردنەوەی ژێرخان و تواناکانی هەناردەکردن کرد بۆ ئەوەی لەگەڵ زیادبوونی چاوەڕوانکراوی بەرهەمهێناندا بگونجێت.

سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕێنماییدا بەزیادکردنی بەرهەمهێنان لەکێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان و فراوانکردنی کێڵگە نوێیەکانی گەڕان بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی پلانەکە.

سەرۆک وەزیرانی عێراق هەروەها ڕێنمایی بەبەکارهێنانی تەواوەتیی گازی هاوەڵدا بۆ دابینکردنی پێداویستیی ناوخۆیی و کەمکردنەوەی بەفیڕۆدان، تاوەکوو وڵاتەکە لە هاوردەکردنی گاز پێویستی بەشوێنی دیکە نەبێت.

سەرۆک وەزیرانی عێراق وەزارەتی نەوتی ڕاسپارد بۆ ئامادەکاریی سازدانی کۆنفڕانسێکی بەرفراوان کە گەورەترین کۆمپانیا نەوتییەکانی جیهانی بۆ بانگهێشت بکرێت، بەمەبەستی واژۆکردنی گرێبەست لەپێناو ڕاکێشانی وەبەرهێنان و تەکنەلۆژیای جیهانی بۆ پرۆژەکانی گەڕان، بەرهەمهێنان، گەشەپێدان و هەناردەکردنی نەوت، بەو شێوەیەی کە پێگەی عێراق لەبازاڕی وزەی جیهانیدا بەهێز بکات.