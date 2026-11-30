رئیس ائتلاف دولت قانون در گفت‌وگو با شبکه «آفاق» تأکید کرد؛

نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، با اعلام حمایت کامل چارچوب هماهنگی از اقدامات دولت فدرال در خصوص مرزها و پرونده قاچاق، تأکید کرد که قانون اساسی مانع حضور ارتش عراق در اقلیم کردستان نیست و راه‌حل نهایی اختلافات با اربیل از مسیر تصویب قانون نفت و گاز می‌گذرد.

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری «درەو»، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه «آفاق» به تشریح دیدگاه‌های خود درباره تنش‌های اخیر میان بغداد و اربیل، حضور نیروهای فدرال در مناطق مرزی و پرونده قاچاق نفت پرداخت.

مالکی با اشاره به اینکه «چارچوب هماهنگی» به صورت کامل از گام‌های دولت عراق حمایت می‌کند، تصریح کرد: «قانون اساسی مانع از حضور ارتش عراق در کردستان نمی‌شود و امنیت مرزها و گذرگاه‌های مرزی یک مسئولیت فدرالی است که هیچ خطری برای اقلیم کردستان ایجاد نمی‌کند.»

وی با بیان اینکه نه اجازه نقض حقوق اقلیم توسط دولت مرکزی را می‌دهند و نه اجازه عبور اقلیم از حدود اختیارات فدرال را خواهند داد، خاطرنشان کرد: «راه‌حل نهایی اختلافات با اقلیم کردستان با تصویب و صدور قانون نفت و گاز آغاز می‌شود.»

رئیس ائتلاف دولت قانون در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قراردادهای نفتی و قاچاق اشاره کرد و گفت: «در گذشته به یکی از مقامات کُرد گفتم به هر شیوه‌ای که قرارداد می‌بندید، باید درآمد آن را به بغداد تحویل دهید؛ چرا برای خودتان مشکل ایجاد می‌کنید؟»

نوری مالکی با تأکید بر اینکه پیگیری‌های اخیر درباره فرآیند قاچاق یک پرونده بزرگ است که افکار عمومی و خیابان‌های عراق را تکان داده، افزود: «در سایر استان‌ها نهایتاً لوله‌های نفت سوراخ می‌شد، اما در اقلیم کردستان این فرآیند بسیار گسترده است و شامل شرکت‌ها، چاه‌های نفت، تولید و صادرات می‌شود.»