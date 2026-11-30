در نشست کمیته مشترک امنیتی دو کشور در تهران تأکید شد؛

کمیته توافق‌نامه امنیتی مشترک میان عراق و ایران در تهران تشکیل جلسه داد و طرفین بر کنترل و حفاظت از مرزهای مشترک، ساماندهی فعالیت گذرگاه‌های مرزی و تسهیل ترددهای تجاری و گردشگری تأکید کردند.

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری «آوینه»، دفتر مشاور امنیت ملی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روز یکشنبه (۲۹ نوامبر ۲۰۲۶)، نشست کمیته توافق‌نامه امنیتی مشترک میان عراق و ایران با حضور هیئت‌های دو کشور در تهران برگزار شد.

بر اساس این بیانیه، در این نشست که ریاست هیئت امنیتی عراق را «قاسم عبودی» بر عهده داشت، روند اجرای توافق‌نامه امنیتی مشترک میان دو کشور و پرونده کنترل و حفاظت از مرزهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین طرفین در این دیدار درباره تداوم همکاری‌ها و هماهنگی‌های مشترک در حوزه‌های مختلف گفت‌وگو کردند که مهم‌ترین محورهای آن عبارتند از:

مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات امنیتی؛

مقابله با قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق کالا؛

ساماندهی و تنظیم فعالیت گذرگاه‌های مرزی؛

تسهیل تردد تجاری و گردشگری و توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور.

در بخش دیگری از این نشست، مقامات تهران و بغداد بر استمرار گفت‌وگوها و فعالیت کمیته‌های مشترک، اهمیت هماهنگی در قبال تحولات امنیتی منطقه و همچنین ممانعت از تبدیل شدن خاک و حریم هوایی دو کشور به نقطه آغاز و مبدأ تجاوز علیه کشورهای همسایه تأکید کردند.