شبکه الجزیره جزئیات طرح هیئت اقلیم کردستان برای مذاکره با بغداد را فاش کرد؛

شبکه خبری الجزیره به نقل از یک منبع دولتی عراق اعلام کرد که هیئت کُردی اعزامی به بغداد در طرح ابتکاری خود، استقرار نیروهای ارتش عراق در اقلیم کردستان را رد کرده و خواستار افزایش نیروهای مرزبانی، مدیریت مشترک میادین نفتی مناطق مورد مناقشه و بستن موقت گذرگاه‌های مرزی غیررسمی شده است.