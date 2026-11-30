مخالفت کردها با استقرار ارتش عراق در اقلیم و پیشنهاد مدیریت مشترک میادین نفتی مناطق مورد مناقشه
به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری «آوینه»، شبکه الجزیره شامگاه روز یکشنبه (۲۹ نوامبر ۲۰۲۶) به نقل از یک منبع در دولت عراق جزئیات مطالبات و پیشنهادهای هیئت اقلیم کردستان را که قرار است برای حل اختلافات به بغداد سفر کند، منتشر کرد.
بر اساس اظهارات این منبع، طرف کُردی در قالب یک طرح ابتکاری چند مطالبه کلیدی را در دستور کار مذاکرات خود با دولت مرکزی قرار داده است که مهمترین محورهای آن عبارتند از:
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امنیت و مرزها: مخالفت با استقرار نیروهای ارتش عراق در خاک اقلیم کردستان و در مقابل، درخواست برای افزایش تعداد نیروهای مرزبانی؛
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گذرگاههای مرزی: بستن گذرگاههای مرزی غیررسمی اقلیم کردستان تا زمان به رسمیت شناخته شدن آنها؛
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میادین نفتی: درخواست برای اداره مشترک میادین نفتی واقع در مناطق مورد مناقشه.
این منبع دولتی همچنین افزود که هیئت کُردی آمادگی اقلیم کردستان را برای افزایش تولید نفت در ازای پذیرش یکی از دو گزینه زیر از سوی بغداد اعلام کرده است:
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افزایش سهمیه نفت اقلیم کردستان برای مصارف داخلی از ۵۰ هزار بشکه در روز به ۱۲۰ هزار بشکه؛
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تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز ساکنان اقلیم کردستان از سوی دولت عراق با نرخ یارانهای و متناسب با جمعیت اقلیم.
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