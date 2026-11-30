در پی توافق نشست عالی‌رتبه اربیل و سلیمانیه صورت می‌گیرد؛

در پی نشست سطح بالای حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، دو حزب ضمن توافق برای حضور با موضع واحد در نشست «گفت‌وگوی ملی» بغداد در روز سه‌شنبه، تصمیم گرفتند دو کمیته حقوقی و سیاسی تشکیل دهند که بر اساس آن، یک هیئت مشترک برای رایزنی درباره تنش‌های اخیر با بغداد به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، روز یکشنبه (۲۹ نوامبر ۲۰۲۶)، کمیته حقوقی مشترک حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که تشکیل آن در نشست روز گذشته دو حزب تصویب شده بود، رسماً کار خود را آغاز کرد.

روز شنبه (۲۸ نوامبر ۲۰۲۶)، هیئتی عالی‌رتبه از حزب دموکرات به ریاست نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی با سفر به سلیمانیه، در مقر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی با بافل طالبانی، قباد طالبانی و اعضای دفتر سیاسی این حزب دیدار کردند. پس از این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، طرفین بر تشکیل دو کمیته مشترک به توافق رسیدند:

کمیته حقوقی: این کمیته وظیفه بررسی حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان و احصای مواد قانون اساسی نقض‌شده از سوی بغداد را بر عهده دارد. این کمیته تنها دو روز فرصت دارد تا گزارش جامع خود را تا فردا شب آماده کرده و در اختیار هیئت اعزامی به نشست گفت‌وگوی ملی بغداد قرار دهد.

کمیته سیاسی: این کمیته متشکل از یک هیئت مشترک از پارتی و یکیتی است که قرار است به ترکیه و ایران سفر کند. هدف از این سفرها، گفت‌وگو با مقامات تهران و آنکارا درباره اختلافات میان اربیل و بغداد و به‌ویژه تصمیمات اخیر دولت فدرال است؛ هرچند زمان دقیق آغاز این سفرها هنوز مشخص نشده است.

بر اساس این گزارش، قرار است روز سه‌شنبه (اول دسامبر ۲۰۲۶) نشست «گفت‌وگوی ملی» در بغداد برگزار شود که تاکنون حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در آن قطعی شده است. دو حزب در بیانیه پایانی نشست سلیمانیه تأکید کردند که با موضعی واحد در این نشست شرکت خواهند کرد.

در بخش دیگری از بیانیه مشترک پارتی و یکیتی، بر ضرورت حل‌وفصل تمامی مشکلات در چارچوب قانون اساسی دائمی عراق، استفاده از راهکار گفت‌وگو و دفاع مشترک از حقوق قانونی اقلیم کردستان در برابر نهادهای فدرال تأکید شده است.