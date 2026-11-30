رئیس کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق خبر داد؛

هریم کمال آغا، رئیس کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، از مراحل پایانی تدوین گزارش این کمیسیون درباره پرونده قاچاق نفت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مشارکت هیئت مشترک حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در نشست گفت‌وگوی ملی بغداد، به تقویت صدای کردها منجر شود.