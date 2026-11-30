تدوین گزارش پارلمانی درباره قاچاق نفت؛ تأکید بر نقش مثبت هیئت مشترک اربیل و سلیمانیه در گفتوگوهای بغداد
به گزارش کردپرس، هریم کمال آغا، رئیس کمیسیون نفت و گاز در پارلمان عراق، اعلام کرد که این کمیسیون در حال تکمیل گزارشی جامع درباره پرونده قاچاق نفت است و هماکنون در انتظار دریافت اطلاعات تکمیلی از سوی وزارت صنایع عراق به منظور نهایی کردن آمار کارخانهها و اسناد مربوطه به سر میبرد.
رئیس کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق در بخش دیگری از سخنان خود به نشست پیشِرو در پایتخت عراق اشاره کرد و پیشبینی کرد که مشارکت هیئت مشترک حزب دموکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در نشست «گفتوگوی ملی» بغداد، تأثیر مثبتی بر تقویت جایگاه و صدای کردها داشته باشد.
هریم کمال آغا در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی به مبانی قانونی خاطرنشان کرد که قانون اساسی باید به عنوان نقشه راهی برای حلوفصل اختلافات قرار گیرد و تیم مذاکرهکننده اقلیم کردستان نیز باید به شکلی واقعبینانه با شرایط کنونی تعامل کند.
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