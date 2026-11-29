رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان:

محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، با انتقاد از دیدار حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، این نشست را حاصل فشار بغداد و علی زیدی دانست و گفت دو حزب بهتر بود دو سال پیش برای دفاع از منافع مردم کردستان گرد هم می‌آمدند، نه اکنون برای تأمین منافع حزبی خود.

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، با انتقاد از دیدار حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، این نشست را فاقد اهمیت دانست و تأکید کرد که دو حزب باید دو سال پیش و در راستای منافع مردم کردستان با یکدیگر دیدار می‌کردند، نه اکنون برای تأمین منافع حزبی خود و زیر فشار بغداد و علی زیدی.

محمد حاجی محمود در واکنش به دیدار رهبران حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، اظهار داشت که این نشست تحت فشار علی زیدی و نماینده دونالد ترامپ برگزار شده و اهمیت چندانی ندارد.

او با اشاره به بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی پشتە، بامۆ، تاویله و شوشمێ، این اقدام را بخشی از فشارهای آمریکا علیه ایران دانست و گفت دولت عراق به دلیل نگرانی از نیروهای حشدالشعبی جرئت اعمال فشار بر گذرگاه‌های مناطق جنوبی و مرکزی عراق را ندارد و در مقابل، اقلیم کردستان را به دلیل ضعف و ناتوانی احزاب حاکم، هدف این فشارها قرار داده است.

رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان هشدار داد که مردم کردستان نخستین قربانیان این تصمیم‌ها هستند؛ زیرا در شرایطی که قیمت بنزین، گاز و سایر سوخت‌ها افزایش یافته، هزینه کالاهای اساسی بالا رفته و تأمین برق نیز به باری سنگین بر دوش شهروندان تبدیل شده است، بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی آخرین فرصت معیشتی بسیاری از خانواده‌ها را از بین می‌برد.

محمد حاجی محمود با اشاره به اشتغال هزاران شهروند و خانواده در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گذرگاه‌های مرزی، تأکید کرد که تعطیلی این گذرگاه‌ها موجب بیکاری شمار زیادی از مردم خواهد شد.

او همچنین گفت بسته‌شدن مرزها و بانک‌ها هیچ زیانی به حزب سوسیال‌دموکرات وارد نمی‌کند، اما این تصمیم‌ها ضربه‌ای جدی به اقتصاد و ساختار سیاسی اقلیم کردستان خواهد بود.

او در ادامه، با اشاره به برخورد صورت‌گرفته با چهار شهروند وابسته به حزب سوسیالیست که در گذرگاه باشماق به حمل بار مشغول بودند، گفت پس از اطلاع از وابستگی حزبی آنها، هر چهار نفر از کار اخراج شدند و حتی اجازه ادامه فعالیت حمل بار نیز به آنها داده نشد.

رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان در پایان از مردم اقلیم خواست در برابر آنچه تصمیم‌های زیان‌بار و سرنوشت‌ساز برای کردستان خواند، سکوت نکنند و از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی خواست موضعی ملی و میهنی اتخاذ کنند و تسلیم فشارها و خواسته‌های مقام‌های بغداد نشوند.