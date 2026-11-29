جنبش نسل نو از دیدار هیئت‌های حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی در سلیمانیه انتقاد کرد و این نشست را ناشی از به خطر افتادن منافع اقتصادی دو حزب دانست. هم‌زمان، هیئتی از اتحادیه میهنی به ریاست شالاو کسرت رسول، پس از دیدار با حزب دمکرات، به‌سرعت به دیدار جنبش نسل نو رفت تا آنان را در جریان محتوای مذاکرات قرار دهد.

به گزارش کردپرس، هیئت‌های بلندپایه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی به ریاست نیچروان و مسرور بارزانی از یک سو و بافل طالبانی و شماری از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی از سوی دیگر، در مقر دفتر سیاسی این حزب در سلیمانیه دیدار و درباره تحولات سیاسی اقلیم کردستان گفت‌وگو کردند. پس از پایان دیدار اولیه، مسرور بارزانی و هیئت حزب دمکرات محل نشست را ترک کردند، اما نیچروان بارزانی، بافل طالبانی و قباد طالبانی به گفت‌وگوهای سه‌جانبه ادامه دادند.

در واکنش به این دیدار، هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، با انتقاد از حضور شتاب‌زده رهبران حزب دمکرات در سلیمانیه گفت: «سال‌هاست مردم از آنها می‌خواهند به خاطر مردم به سلیمانیه بیایند، اما نمی‌آیند؛ اکنون که چاه‌های نفت و منافعشان به خطر افتاده، با عجله خود را به سلیمانیه رسانده‌اند.»

هم‌زمان، سروه عبدالواحد، وزیر محیط زیست عراق، نیز با انتقاد از اولویت دادن احزاب حاکم به منافع اقتصادی خود اظهار داشت که منافع شخصی و مالی برای این جریان‌ها از خاک و شهروندان مهم‌تر است.

او با اشاره به درآمدهای نفتی و قاچاق، پرسید اگر این منابع مالی در اختیارشان نباشد، چگونه نمایندگان پارلمان را تطمیع می‌کنند، سلاح می‌خرند، اعتراض‌ها را سرکوب می‌کنند و زندان‌ها را برای بازداشت مخالفان گسترش می‌دهند.

شاسوار عبدالواحد نیز با کنایه به حضور رهبران دو حزب در سلیمانیه گفت که این شهر تنها زمانی برای آنها اهمیت پیدا می‌کند که منافعشان به خطر بیفتد.

در ادامه این تحولات، هیئتی از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به ریاست شالاو کسرت رسول، در دیداری فوری با هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، این جریان را در جریان محتوای مذاکرات حزب دمکرات و اتحادیه میهنی قرار داد.

نسل نو از متحدان اتحادیه میهنی به شمار می‌رود، اما از تصمیم‌های اخیر علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، برای کنترل میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان حمایت کرده و خواستار استعفای مسرور بارزانی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات دو حزب علاوه بر بررسی اختلافات داخلی اقلیم، به موضوع فعال‌سازی پارلمان و احتمال خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم نیز اختصاص داشت.

این دیدار همچنین در چارچوب رایزنی‌ها برای نشست سه‌شنبه آینده در بغداد میان نمایندگان دولت عراق و اقلیم کردستان درباره تصمیم‌های علی زیدی برگزار شد؛ نشستی که با ابتکار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، و با حضور نمایندگان آمریکا در جایگاه ناظر برگزار خواهد شد.