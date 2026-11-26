بازخوانی جامعه‌شناختی و فقهی خشونت‌های ناموسی و معیارهای دوگانه در پرتو تعالیم ادیان الهی؛

یکی از پیچیده‌ترین آسیب‌های اجتماعی در برخی جوامع، تبدیل مفاهیم ارزشمند اخلاقی به ابزار توجیه رفتارهای ناعادلانه است. غیرت، شرافت، ناموس و حفظ حیثیت خانواده، در اصل مفاهیمی مرتبط با مسئولیت اخلاقی، صیانت از حرمت انسان و پاسداری از بنیان خانواده‌اند؛ اما گاهی در بستر برداشت‌های نادرست فرهنگی و ساختارهای مردسالارانه، از معنای اصیل خود فاصله می‌گیرند و به پوششی برای کنترل، تهدید و خشونت تبدیل می‌شوند.

کرد پرس- قتل زنان و دختران به بهانه حفظ ناموس، از تلخ‌ترین جلوه‌های این انحراف است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها جان انسان را می‌گیرد، بلکه اعتماد خانوادگی، امنیت اجتماعی و اعتبار اخلاقی جامعه را نیز آسیب‌پذیر می‌کند.

بااین‌حال، مسئله تنها وقوع چنین قتل‌هایی نیست؛ بلکه باید به تناقضی عمیق‌تر نیز توجه کرد: چرا در برخی خانواده‌ها، یک پیام تلفنی، تماس یا ارتباط عاطفی دختر ممکن است به بحرانی بزرگ و حتی خشونت مرگبار منجر شود، اما رفتار مشابه پسر خانواده، حتی در موارد متعدد، با اغماض و سکوت روبه‌رو می‌شود؟

این تفاوت در معیارهای اخلاقی، پرسشی جدی درباره نسبت غیرت، عدالت، دین و فرهنگ اجتماعی پیش روی ما قرار می‌دهد.

۱. غیرت؛ مسئولیت اخلاقی یا احساس مالکیت؟

از منظر اخلاق اسلامی، غیرت را نمی‌توان مستقل از عدالت، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری تعریف کرد. غیرت در معنای سازنده خود، حساسیت نسبت به حرمت‌ها، ارزش‌های اخلاقی و امنیت خانواده است؛ اما هنگامی که به احساس مالکیت بر شخصیت و اراده دیگران تبدیل شود، از قلمرو فضیلت خارج می‌شود.

در جامعه‌شناسی خانواده، یکی از زمینه‌های بازتولید خشونت جنسیتی، نگرشی است که اعتبار اجتماعی مرد را به کنترل رفتار زنان خانواده پیوند می‌زند. در چنین ساختاری، زن گاهی نه به‌عنوان انسانی مستقل و برخوردار از حقوق فردی، بلکه به‌مثابه نمادی از اعتبار خانوادگی مرد تلقی می‌شود.

این برداشت، مسئولیت اخلاقی را به کنترل یک‌طرفه تبدیل می‌کند و به‌تدریج زمینه شکل‌گیری نوعی اقتدار نابرابر در خانواده را فراهم می‌آورد.

باید میان مراقبت و سلطه، مسئولیت و مالکیت، غیرت و تعصب تفاوت قائل شد. مراقبت اخلاقی با احترام همراه است، اما سلطه به محدود کردن اراده دیگری می‌انجامد. غیرت بر پایه عدالت شکل می‌گیرد، اما تعصب کور از سوءظن، خشم و احساس برتری تغذیه می‌کند.

بنابراین، هر رفتاری که به نام غیرت انجام شود، لزوماً فضیلت نیست؛ همان‌گونه که هر سنت دیرینه‌ای را نمی‌توان صرفاً به دلیل قدمت، اخلاقی و دینی دانست.

۲. معیار دوگانه؛ اخلاق برای دختران، آزادی برای پسران؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد جامعه‌شناختی خشونت‌های ناموسی، وجود معیارهای دوگانه در ارزیابی رفتار زنان و مردان است.

در برخی خانواده‌ها، کوچک‌ترین ارتباط دختر با جنس مخالف ممکن است نشانه سقوط اخلاقی و تهدید حیثیت خانوادگی تلقی شود؛ اما ارتباطات متعدد پسر، با توجیهاتی مانند جوانی، اقتضای سن یا طبیعت مردانه نادیده گرفته شود.

این وضعیت، نمونه‌ای از نابرابری در توزیع مسئولیت اخلاقی است.

اگر عفت، صداقت و پاکدامنی ارزش دینی هستند، نمی‌توان آنها را صرفاً از زنان مطالبه کرد. اگر یک رفتار از منظر اخلاقی نادرست است، جنسیت نباید معیار تغییر داوری باشد.

قرآن کریم در آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور، به‌ترتیب مردان و زنان مؤمن را به فروگرفتن نگاه و حفظ پاکدامنی دعوت می‌کند. این ترتیب و محتوای دو آیه، نشان می‌دهد که مسئولیت اخلاقی در حوزه عفاف، متوجه هر دو جنس است.

همچنین در آیه ۳۵ سوره احزاب، مجموعه‌ای از فضایل مانند ایمان، صداقت، صبر، پاکدامنی و یاد خدا برای زنان و مردان در کنار یکدیگر مطرح شده است.

از این منظر، نمی‌توان برای دختر محدودیت اخلاقی سخت‌گیرانه تعریف کرد، اما پسر را از همان مسئولیت معاف دانست.

جامعه‌ای که در آن دختران باید پاسخ‌گوی کوچک‌ترین رفتار خود باشند، اما پسران از پاسخ‌گویی اخلاقی معاف شوند، با مسئله‌ای فراتر از اختلاف خانوادگی روبه‌روست؛ مسئله، اختلال در عدالت اخلاقی است.

۳. ادیان الهی و کرامت انسان؛ دین در برابر خشونت

یکی از اصول مشترک در سنت‌های اصیل دینی، توجه به کرامت انسان، حرمت جان، مسئولیت اخلاقی و ضرورت عدالت است.

در اسلام، آیه ۷۰ سوره اسراء با عبارت «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، اصل تکریم فرزندان آدم را بیان می‌کند. این کرامت به جنسیت، موقعیت خانوادگی و جایگاه اجتماعی محدود نیست.

در آیه ۱۹ سوره نساء نیز خداوند فرمان می‌دهد:

«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

با زنان به شایستگی و نیکی معاشرت کنید.

این فرمان، رابطه خانوادگی را بر پایه رفتار شایسته و رعایت حقوق متقابل قرار می‌دهد.

در سنت دینی مسیحیت نیز محبت، رحمت و احترام به انسان از مضامین بنیادین اخلاق دینی است. در انجیل متی، باب هفتم، آیه دوازدهم، بر رفتار با دیگران به همان شیوه‌ای که انسان انتظار دارد با او رفتار شود، تأکید شده است.

در سنت یهودی نیز فرمان «همسایه خود را مانند خویشتن محبت کن» در کتاب لاویان، باب نوزدهم، آیه هجدهم، از اصول شناخته‌شده اخلاقی به شمار می‌رود.

ذکر این مشترکات به معنای یکسان دانستن تمام احکام و سنت‌های فقهی ادیان نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که در میراث اخلاقی ادیان الهی، محبت، عدالت و رعایت حرمت انسان جایگاهی اساسی دارد.

بنابراین، هیچ‌کس نباید برداشت‌های شخصی، عادت‌های قبیله‌ای یا تعصبات جنسیتی را به نام آموزه‌های دینی معرفی کند.

۴. مقاصد شریعت؛ حفظ جان مقدم بر تعصبات شخصی

در دانش اصول فقه، نظریه مقاصد شریعت یکی از مهم‌ترین چارچوب‌ها برای فهم اهداف و مصالح احکام دینی است.

در صورت‌بندی مشهور این نظریه، حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال از ضرورت‌های اساسی شریعت به شمار می‌روند.

امام ابوحامد غزالی در کتاب «المستصفی من علم الأصول» و امام ابواسحاق شاطبی در کتاب «الموافقات»، به تبیین این ضرورت‌ها پرداخته‌اند.

در این چارچوب، حفظ نفس و صیانت از جان انسان جایگاهی بنیادی دارد. بنابراین، نمی‌توان به نام حفظ آبروی خانواده، جان یکی از اعضای آن را تهدید کرد و سپس چنین رفتاری را با عنوان غیرت دینی توجیه نمود.

در میراث فقهی اهل‌سنت، از جمله مکتب امام شافعی، و در فقه امامیه نیز حرمت جان انسان، ضرورت رعایت ضوابط شرعی و اهمیت اثبات ادعاها از اصول مهم فقهی است.

در اندیشه امام علی(ع) نیز عدالت، محور رفتار با انسان‌هاست. آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر، در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، می‌فرماید:

«فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»

مردم یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو.

این بیان، مبنایی مهم برای احترام به کرامت انسان و پرهیز از رفتار ظالمانه است.

۵. قتل‌های ناموسی؛ مسئله‌ای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی

قتل‌های موسوم به ناموسی را نباید صرفاً در چارچوب یک اختلاف خانوادگی تحلیل کرد. این پدیده می‌تواند حاصل هم‌زمان چند عامل باشد: ساختارهای نابرابر قدرت در خانواده، ضعف آموزش حقوقی، باورهای مردسالارانه، فشار افکار عمومی، فقدان مهارت گفت‌وگو و برداشت‌های نادرست از مفاهیم دینی.

در چنین شرایطی، گاهی سوءظن جایگزین حقیقت می‌شود و آبروی ادعایی بر حق حیات انسان اولویت پیدا می‌کند.

ممکن است یک پیام تلفنی، یک تماس، یک رابطه عاطفی یا حتی شایعه‌ای تأییدنشده، بهانه‌ای برای اعمال خشونت شود. در حالی که هیچ‌یک از این موارد، مجوز مجازات شخصی و تعرض به جان انسان نیست.

در نظام حقوقی و فقهی، میان مسئولیت اخلاقی، رسیدگی قضایی و اختیار مجازات تفاوت اساسی وجود دارد. هیچ پدر، برادر یا همسری نمی‌تواند خود را قاضی و مجری حکم بداند.

حتی در صورت وقوع تخلف یا طرح اتهام، رسیدگی باید از مسیر قانونی، با رعایت ادله معتبر و حقوق طرفین انجام شود.

از منظر حقوقی نیز بررسی دقیق قوانین مربوط به قتل در روابط خانوادگی و میزان بازدارندگی آنها ضرورت دارد. برای نمونه، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی درباره شرایط قصاص و معافیت پدر یا جد پدری از قصاص در قتل فرزند، از موضوعاتی است که باید در بحث حمایت از کودکان و زنان و اصلاح سیاست جنایی کشور مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.

همچنین هرگونه تفسیر نادرست از مقررات قانونی نباید به ایجاد احساس مصونیت برای مرتکبان خشونت منجر شود. اصل مسئولیت کیفری و ضرورت حمایت مؤثر از قربانیان باید مورد توجه قرار گیرد.

۶. مسئولیت عالمان دین و نهادهای اجتماعی

عالمان دین در برابر تحریف مفاهیم اخلاقی و مذهبی مسئولیتی مهم دارند. سکوت در برابر خشونتی که به نام دین و غیرت توجیه می‌شود، می‌تواند به استمرار برداشت‌های نادرست کمک کند.

مسجد، مدرسه دینی، دانشگاه و رسانه باید در تبیین تفاوت میان غیرت و تعصب نقش فعال داشته باشند.

ضروری است آموزش‌های دینی از توصیه‌های کلی فراتر برود و به آموزش حقوق متقابل زن و مرد، مسئولیت‌پذیری اخلاقی پسران و دختران، مهار خشم، حل اختلاف و احترام به کرامت انسانی بپردازد.

خانواده نیز باید نخستین محیط تحقق عدالت باشد. تربیت دینی زمانی موفق است که پسر و دختر هر دو در برابر رفتار خود مسئول باشند و هیچ‌کدام به دلیل جنسیت، از حقوق یا مسئولیت‌های اخلاقی محروم نشوند.

همچنین نهادهای حمایتی، مراکز مشاوره، دستگاه قضایی و رسانه‌ها باید سازوکارهای مؤثرتری برای شناسایی و حمایت از افراد در معرض خشونت فراهم کنند.

غیرت در ترازوی عدالت

مسئله اصلی این نیست که جامعه نسبت به اخلاق، عفاف و سلامت خانواده بی‌تفاوت باشد؛ مسئله آن است که اخلاق را نباید گزینشی، جنسیتی و مبتنی بر معیارهای دوگانه تعریف کرد.

اگر پاکدامنی ارزش است، برای زن و مرد ارزش است؛ اگر صداقت ضرورت است، برای هر دو ضرورت است؛ و اگر مسئولیت اخلاقی یک وظیفه دینی است، هیچ‌کس به دلیل جنسیت از آن معاف نیست.

پدری که برای یک پیام تلفنی دخترش حکم تهدید و خشونت صادر می‌کند، اما در برابر رفتار مشابه پسر خود سکوت می‌کند، پیش از آنکه مدافع شرافت باشد، گرفتار تناقض اخلاقی و معیار دوگانه شده است.

شرافت خانواده با کنترل مستبدانه زنان یا سلب آزادی و امنیت آنان حفظ نمی‌شود؛ بلکه با عدالت، اعتماد، محبت، تربیت صحیح و مسئولیت‌پذیری مشترک زن و مرد استحکام می‌یابد.

در نهایت، باید میان دین و عادت‌های نادرست اجتماعی، میان غیرت و تعصب، و میان مسئولیت اخلاقی و سلطه‌گری مرزبندی روشنی ایجاد کرد.

غیرت واقعی، پاسداری از کرامت انسان است؛ نه مالکیت بر انسان. غیرت واقعی آن است که پدر برای پسر و دختر خود یک معیار اخلاقی داشته باشد، در برابر ظلم بایستد و اجازه ندهد خشم و تعصب، جای عقل و عدالت را بگیرد.

ناموس را نمی‌توان یک‌طرفه تعریف کرد، اخلاق را نمی‌توان جنسیتی ساخت و قتل را نمی‌توان با تغییر نام، به فضیلت تبدیل کرد.

منابع و ارجاعات

۱. قرآن کریم، سوره نور، آیات ۳۰ و ۳۱

۲. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 35

۳. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۷۰؛ کرامت بنی‌آدم.

۴. قرآن کریم، سوره نساء، 19

۵. قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۳۲

۶. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه، نامه ۵۳، عهدنامه مالک اشتر.

۷. غزالی، ابوحامد محمد، المستصفی من علم الأصول، مباحث مصالح و مقاصد شریعت.

۸. شاطبی، ابواسحاق ابراهیم بن موسی، الموافقات، کتاب المقاصد.

۹. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب النکاح، حدیث ۵۱۸۶.

۱۰. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الرضاع، حدیث ۱۴۶۸