سرویس آذربایجان غربی- ابراهیم عثمانی و ناصر رحیمی ٢ مدیر بوکانی، به‌عنوان نواب‌رئیس منطقه‌ای فدراسیون جهانی فیتنس رانینگ در حوزه توسعه اروپا و اقیانوسیه منصوب شدند.

به گزارش کردپرس، بر اساس احکام صادرشده از سوی فدراسیون جهانی فیتنس رانینگ (World Fitness Running Federation – WFRF)، ابراهیم عثمانی و ناصر رحیمی، دو مدیر ایرانی و کرد اهل شهرستان بوکان، مسئولیت‌های جدیدی را در ساختار مدیریتی این فدراسیون بر عهده گرفتند.

بر اساس این احکام، ابراهیم عثمانی به‌عنوان نایب‌رئیس این فدراسیون در حوزه توسعه منطقه اروپا و ناصر رحیمی به‌عنوان نایب‌رئیس فدراسیون جهانی فیتنس رانینگ در حوزه توسعه منطقه اقیانوسیه منصوب شده‌اند.

همچنین بر اساس اعلام فدراسیون، این نهاد در حال حاضر در ۱۷۷ کشور جهان نمایندگی دارد و در مناطق مختلف جغرافیایی دارای ساختارهای مدیریتی و نمایندگی است.

گفتنی است ابراهیم عثمانی از سال ۲۰۲۳ به‌عنوان مدیر روابط بین‌الملل و ناصر رحیمی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون جهانی فیتنس رانینگ فعالیت داشته‌اند.

به‌رسمیت‌شناختن زبان کردی در اساسنامه فدراسیون فیتنس



از دیگر ویژگی‌های این فدراسیون، به‌رسمیت‌شناختن زبان کردی در اساسنامه آن است. بر اساس اعلام فدراسیون، WFRF نخستین فدراسیون جهانی است که زبان کردی را در اساسنامه خود به رسمیت شناخته و استفاده از آن را در مراسم‌ها و مکاتبات رسمی پیش‌بینی کرده است.

احکام انتصاب این دو مدیر با امضای رئیس فدراسیون جهانی فیتنس رانینگ، صادر شده است. تاریخ صدور گواهی‌های انتصاب نیز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام شده است.

با این انتصاب‌ها، رحیمی و عثمانی مسئولیت پیگیری و مشارکت در برنامه‌های توسعه فیتنس رانینگ در دو منطقه اقیانوسیه و اروپا را در چارچوب ساختار مدیریتی این فدراسیون بر عهده خواهند داشت.