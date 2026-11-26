سرویس جهان- نیویورک‌تایمز در تحلیلی درباره اقدامات اخیر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای در اختیار گرفتن گذرگاه‌های مرزی و منابع نفتی اقلیم کردستان، این تحولات را بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت مرکزی برای بازپس‌گیری قدرت و منابع اقتصادی در سراسر عراق ارزیابی کرد و هشدار داد که اقلیم کردستان ممکن است در حالی همچنان از ظواهر قانونی خودگردانی برخوردار باشد که به‌تدریج امکانات مادی و اقتصادی لازم برای اعمال آن را از دست بدهد.

به گزارش کردپرس، این روزنامه آمریکایی در گزارش خود با عنوان «نخست‌وزیر عراق در پی گسترش اختیارات بغداد بر اقلیم کردستان»، اقدامات علی الزیدی علیه اقلیم کردستان را در امتداد تلاش‌های او برای گسترش اقتدار دولت مرکزی و محدود کردن قدرت بازیگران خارج از کنترل مستقیم بغداد قرار داد. از نگاه نیویورک‌تایمز، اقدام علیه اقلیم کردستان و ورود نیروهای فدرال به جرف‌الصخر ، دو بخش از یک کارزار سیاسی و امنیتی پرریسک برای تثبیت اقتدار دولت مرکزی در کشوری است که همچنان تحت تأثیر وفاداری‌های منطقه‌ای و فعالیت گروه‌های مسلح قرار دارد.

نیویورک‌تایمز تأکید می‌کند که موفقیت این راهبرد صرفاً به صدور دستورهای دولتی وابسته نیست، بلکه به توانایی علی الزیدی برای تبدیل این دستورها به تغییرات واقعی در میدان، بدون کشاندن دولت مرکزی به رویارویی مسلحانه با نیروهایی که خارج از کنترل آن قرار دارند، بستگی خواهد داشت. به نوشته این روزنامه، علی الزیدی پس از آنکه با ورود نیروهای فدرال به منطقه جرف الصخر به یک پیروزی نمادین دست یافت، اکنون درصدد گسترش دامنه این سیاست به اقلیم کردستان است؛ منطقه‌ای که طی بیش از دو دهه از اختیارات گسترده اقتصادی و امنیتی برخوردار بوده است.

روزنامه آمریکایی در عین حال تأکید می‌کند که اقدامات علی الزیدی علیه اقلیم کردستان بیش از آنکه صرفاً اقدامی برای مقابله با قاچاق نفت و فساد اقتصادی باشد، از سوی تحلیلگران به‌عنوان حرکتی با اهداف سیاسی و راهبردی ارزیابی می‌شود. تحقیقات درباره قاچاق نفت که دولت عراق پیش از صدور دستورهای جدید آغاز کرد، زمینه اعلام این تصمیم‌ها را فراهم کرده است، اما به اعتقاد کارشناسانی که نیویورک‌تایمز با آنها گفت‌وگو کرده، فساد و شبکه‌های قاچاق نفت به یک جریان سیاسی خاص محدود نیست و بیشتر جناح‌های سیاسی عراق درگیر آن هستند.

این روزنامه سپس به پیامدهای اقتصادی سیاست تمرکزگرایی بغداد برای اقلیم کردستان می‌پردازد و به نقل از رمزی ماردینی، بنیان‌گذار مؤسسه مشاوره ژئوپلیتیک ژئوپول لبز، می‌نویسد دولت مرکزی عراق طی سال‌های گذشته به‌تدریج از استقلال مالی و توان اقتصادی دولت اقلیم کردستان کاسته است.

رمزی ماردینی خطر اصلی برای اقلیم کردستان را وضعیتی می‌داند که در آن ساختارهای قانونی خودگردانی همچنان حفظ شوند، اما اقلیم به‌تدریج ابزارهای مادی و اقتصادی لازم برای اعمال این اختیارات را از دست بدهد. این ارزیابی، مهم‌ترین بخش تحلیلی گزارش نیویورک‌تایمز درباره پیامدهای اقدامات اخیر بغداد است؛ به این معنا که محدود کردن خودگردانی اقلیم الزاماً به لغو رسمی ساختارهای سیاسی و قانونی آن نیاز ندارد و می‌تواند از مسیر تضعیف بنیان‌های اقتصادی و وابسته کردن منابع درآمدی و هزینه‌های عمومی به دولت مرکزی دنبال شود.

رمزی ماردینی همچنین بحران مالی عمیق‌تر عراق را یکی از انگیزه‌های احتمالی علی الزیدی برای افزایش کنترل بر منابع نفتی اقلیم کردستان می‌داند. به ارزیابی او، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز در تشدید بحران مالی عراق نقش داشته و فشارهای اقتصادی ناشی از این وضعیت، اهمیت کنترل درآمدهای نفتی را برای دولت مرکزی افزایش داده است.

نیویورک‌تایمز در ادامه، کاهش قدرت چانه‌زنی رهبران کرد در برابر بغداد را یکی از عوامل مهم در پیشبرد سیاست‌های جدید دولت عراق معرفی می‌کند. این روزنامه معتقد است اقلیم کردستان در شرایط کنونی اهرم‌های محدودی برای مقابله با فشارهای دولت مرکزی در اختیار دارد؛ زیرا بخش مهمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی آن نیز به دولت فدرال وابسته شده است. همین وابستگی مالی، قدرت قابل توجهی برای اعمال فشار بر دولت اقلیم در اختیار بغداد قرار داده است.

این روزنامه برای توضیح روند شکل‌گیری این وضعیت به تحولات سال ۲۰۱۷ و برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اشاره می‌کند. پس از آنکه رهبران اقلیم کردستان همه‌پرسی استقلال را برگزار کردند، دولت عراق با تصرف میدان‌های بزرگ نفتی تحت کنترل کردها و توقف صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم به ترکیه واکنش نشان داد. صادرات نفت از این مسیر تنها در سال جاری و پس از توافق میان اربیل و بغداد از سر گرفته شد؛ توافقی که در شرایط جنگ ایران و اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز حاصل شد.

از نگاه نیویورک‌تایمز، پیامدهای اقتصادی تحولات سال ۲۰۱۷ همچنان موقعیت اقلیم کردستان را در برابر سیاست تمرکزگرایانه بغداد آسیب‌پذیر نگه داشته است. دولت فدرال اکنون با در اختیار داشتن اهرم پرداخت حقوق کارکنان اقلیم و افزایش نظارت بر منابع درآمدی آن، موقعیت مناسبی برای گسترش نفوذ خود پیدا کرده است.

بخش مهم دیگر تحلیل نیویورک‌تایمز به نقش آمریکا در تحولات جدید اختصاص دارد. این روزنامه یادآوری می‌کند که اقلیم کردستان در گذشته یکی از متحدان مهم منطقه‌ای واشنگتن محسوب می‌شد و از حمایت دولت‌های متوالی آمریکا برخوردار بود، اما مشخص نیست دولت دونالد ترامپ همان سطح از حمایت را ادامه دهد.

نیویورک‌تایمز در این زمینه به سیاست دولت ترامپ در سوریه اشاره می‌کند که بر اساس آن متحدان کرد آمریکا برای قرار گرفتن زیر اقتدار دولت مرکزی دمشق و ادغام نیروهای خود در ارتش سوریه تحت فشار قرار گرفتند. رناد منصور، پژوهشگر مسائل عراق در مؤسسه چتم‌هاوس، در گفت‌وگو با این روزنامه می‌گوید چنین دیدگاه‌هایی در دولت ترامپ، به‌ویژه مواضع تام باراک، نماینده ویژه آمریکا، درباره ناکارآمدی نظام فدرالیسم، با خواسته‌های برخی رهبران سیاسی بغداد همخوانی دارد.

رناد منصور با اشاره به مواضع تام باراک درباره فدرالیسم تأکید می‌کند که این دیدگاه‌ها برای برخی رهبران بغداد خوشایند است و می‌تواند زمینه سیاسی مناسبی برای پیشبرد سیاست تمرکزگرایی دولت مرکزی فراهم کند. در واقع، نیویورک‌تایمز میان فشارهای دولت مرکزی عراق بر اقلیم کردستان و سیاست آمریکا برای ادغام نیروها و ساختارهای اداره خودگردان کردها در سوریه ارتباط برقرار می‌کند و این هم‌زمانی را عاملی برای کاهش پشتوانه خارجی رهبران کرد می‌داند.

نیویورک‌تایمز همچنین اختلافات داخلی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را از عوامل تضعیف موقعیت اقلیم در برابر بغداد معرفی می‌کند. به نوشته این روزنامه، رقابت قدرت میان دو حزب اصلی کردستان عراق باعث شده است اقلیم برای دو سال فاقد پارلمانی فعال باشد. این اختلافات در شرایطی ادامه دارد که دولت مرکزی سیاست افزایش کنترل بر منابع اقتصادی و ساختارهای اداری اقلیم را دنبال می‌کند.

با این حال، تصمیم‌های اخیر علی الزیدی موجب شده است دو حزب اصلی کردستان عراق، با وجود اختلافات سیاسی خود، موضع مشترکی در برابر بغداد اتخاذ کنند. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اقلیم کردستان حاصل مبارزات و جان‌فشانی مردم کردستان است و تعرض به حقوق و دستاوردهای آن خط قرمز محسوب می‌شود.

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به تأثیر احتمالی سیاست‌های تمرکزگرایانه بغداد بر نسل جوان کردستان عراق می‌پردازد. رناد منصور می‌گوید نسل جدید کردها عمدتاً در ساختار اداره اقلیم کردستان رشد کرده‌اند، ارتباط محدودی با بخش‌های عرب‌نشین عراق دارند و به رؤیای حرکت تدریجی اقلیم به سوی تشکیل یک دولت مستقل باور داشته‌اند. به ارزیابی او، واقعیت سیاسی پیش روی این نسل اکنون با انتظاراتی که رهبران اقلیم طی سال‌های گذشته ایجاد کرده بودند، تفاوت پیدا کرده است.

نیویورک‌تایمز یادآوری می‌کند که اقلیم کردستان پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ به منطقه‌ای خودگردان تبدیل شد و پس از سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عملاً در بسیاری از حوزه‌ها همچون دولتی درون دولت عراق عمل می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که کنترل مرزها، میدان‌های نفتی و بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت را در اختیار داشت.

این روزنامه با اشاره به سابقه حکومت متمرکز صدام حسین و اتهام نسل‌کشی کردها در دوران حکومت او، می‌نویسد اقدامات جدید بغداد احتمالاً نگرانی کردهای عراق را درباره بازگشت تمرکزگرایی و کاهش اختیارات سیاسی و اقتصادی اقلیم افزایش خواهد داد.

در مجموع، ارزیابی نیویورک‌تایمز این است که اقدامات علی الزیدی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از تصمیم‌های اداری برای مدیریت گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی دانست؛ این اقدامات در چارچوب تلاش گسترده‌تر دولت مرکزی برای بازپس‌گیری منابع و اختیاراتی قرار می‌گیرد که طی دو دهه گذشته در اختیار بازیگران غیرفدرال بوده است. با این حال، تحقق این سیاست به توانایی بغداد برای اعمال تصمیم‌های خود در میدان و مدیریت واکنش نیروهای کرد و دیگر بازیگران سیاسی و مسلح عراق بستگی دارد.