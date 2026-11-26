سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه گفت: تکمیل و راه‌اندازی پتروشیمی‌های سنقر و اسلام‌آبادغرب و بهره‌برداری از فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه از اولویت‌های جدی استان است و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی و پیگیری مستمر، این طرح‌ها در دولت چهاردهم به مرحله بهره‌برداری برسد.

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در دیدار مدیرعامل پتروشیمی سنقر و در جریان بررسی آخرین وضعیت اجرایی این طرح صنعتی، بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان برای رفع موانع و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی پتروشیمی سنقر گفت: این پروژه از طرح‌های بزرگ و مهم صنعتی استان است که بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی خود را پشت سر گذاشته و با توجه به میزان پیشرفت آن، به هیچ عنوان نباید اجازه داد که روند اجرای چنین طرحی متوقف یا با کندی مواجه شود.

حبیبی با بیان اینکه پتروشیمی سنقر از ظرفیت‌های مهم صنعتی و تولیدی کشور و منطقه به شمار می‌رود، افزود: تکمیل این پروژه علاوه بر تقویت زیرساخت‌های صنعتی استان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی منطقه باشد و از این رو همه ظرفیت‌های استان باید برای رفع مشکلات و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از آن به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، به‌ویژه مجموعه‌های متولی تأمین آب و برق، باید همکاری و هماهنگی لازم را برای رفع نیازهای زیرساختی این پروژه داشته باشند و مسائل و موانع موجود در این بخش با جدیت پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی برای تأمین منابع مالی پروژه گفت: در ماه‌های اخیر جلسات و پیگیری‌های متعددی با مدیران هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیران عامل بانک‌ها، از جمله بانک تجارت، برای کمک به تأمین مالی و رفع مشکلات این طرح انجام شده است و مجموعه استان همچنان آمادگی دارد در صورت نیاز، هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در سطح ملی دنبال کند.

حبیبی با قدردانی از نگاه حمایتی و دغدغه‌مند مدیران مجموعه‌های صنعتی و بانکی نسبت به توسعه تولید، خاطرنشان کرد: مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان در کنار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند و مدیران پروژه نباید در پیگیری مسائل و مشکلات خود احساس تنهایی کنند و هر جا نیاز به پیگیری، هماهنگی یا برگزاری نشست در سطح استان و تهران باشد، مجموعه مدیریتی استان آمادگی همکاری دارد.

وی با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های مهم پتروشیمی استان گفت: تکمیل و راه‌اندازی پتروشیمی‌های اسلام‌آباد غرب و سنقر و همچنین فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه از اولویت‌های جدی استان است و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی و پیگیری مستمر، این طرح‌ها در دولت چهاردهم به مرحله بهره‌برداری برسند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه تکمیل این طرح‌ها با توجه به پیشرفت اجرایی و اقدامات انجام‌شده امکان‌پذیر است، افزود: انتظار داریم با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین تجهیزات و منابع مالی و رفع موانع زیرساختی، روند اجرای پتروشیمی سنقر شتاب بیشتری بگیرد و در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از این مجموعه صنعتی باشیم.

حبیبی همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه به ۷۰ درصد با نصب تجهیزات جدید، بر ضرورت تسریع در تأمین آب و برق مورد نیاز پتروشیمی تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز دوره بهره‌برداری نیز برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این مجموعه خاطرنشان کرد: پس از آغاز تولید، امکان ایجاد و استقرار گمرک اختصاصی در محوطه پتروشیمی برای تسهیل صادرات محصولات نیز قابل پیگیری است که می‌تواند به تسریع فرآیند صادرات و تقویت مزیت‌های اقتصادی این طرح کمک کند.