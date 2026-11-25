سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری ۱۰ سارق و ۵ مالخر در جریان اجرای طرح مقابله با سرقت خبر داد و گفت: متهمان به ۵۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح استان اعتراف کرده اند.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مقابله با پدیده سرقت و برخورد قاطع با سارقان، به ویژه مجرمان سابقه دار، طرح شناسایی و دستگیری سارقان با اولویت سرقت از اماکن خصوصی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از محل وقوع سرقت ها، موفق به شناسایی سرنخ هایی از فعالیت تعدادی از سارقان سابقه دار شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: تیم های عملیاتی پلیس در چندین عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند ۱۰ سارق را دستگیر و مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه را از مخفیگاه آنان کشف کنند.

سردار الهی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۵۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح استان، گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، پنج نفر از مالخران اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان بر تداوم اجرای طرح های مقابله با سرقت و برخورد با سارقان و مالخران با هدف ارتقای امنیت عمومی و صیانت از اموال شهروندان تأکید کرد.