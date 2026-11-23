سرویس جهان- مرکز مطالعات کردی در تحلیلی، ریشه تداوم بحران سیاسی اقلیم کردستان را در ناکامی توافق سال ۲۰۰۶ برای انتقال قدرت واقعی به نهادهای مشترک دانسته و تأکید کرده است که تداوم مراکز نفوذ حزبی، کاهش منابع مالی و وابستگی ساختار حکمرانی به توافق حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، اصلاح نظام سیاسی اقلیم را ضروری کرده است.

به گزارش کردپرس، دکتر مسلم عبدالتلاس در تحلیلی که در مرکز مطالعات کردی منتشر شده است، ریشه بحران سیاسی کنونی اقلیم کردستان عراق را فراتر از اختلافات شخصی و رقابت‌های حزبی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی می‌داند. به اعتقاد او، مسئله اصلی در ساختار سیاسی اقلیم نهفته است؛ ساختاری که اگرچه در سال ۲۰۰۶ با هدف پایان دادن به دوگانگی اداری و سیاسی میان اربیل و سلیمانیه شکل گرفت، نتوانست قدرت واقعی و اختیارات تصمیم‌گیری را به‌طور کامل به نهادهای مشترک منتقل کند. در نتیجه، دولت و ساختارهای رسمی اقلیم در ظاهر یکپارچه شدند، اما بخش‌هایی از قدرت اجرایی، امنیتی، اداری و اقتصادی همچنان تحت نفوذ جداگانه دو حزب اصلی باقی ماندند. نویسنده معتقد است همین دوگانگی، در شرایط تغییر مناسبات اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توافق‌های جدید را دشوارتر کرده و به یکی از عوامل اصلی تداوم بن‌بست کنونی تبدیل شده است.

برای فهم ریشه این وضعیت باید به درگیری‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بازگشت. پیامد آن درگیری‌ها، شکل‌گیری دو اداره جداگانه در مناطق تحت نفوذ هر حزب بود که هرکدام نهادهای امنیتی، اداری، شبکه‌های اقتصادی و روابط سیاسی خاص خود را داشتند. در آن دوره، دو حزب صرفاً تشکل‌هایی سیاسی برای رقابت بر سر قدرت نبودند، بلکه هرکدام در قلمرو تحت کنترل خود وظایف اساسی یک حکومت را بر عهده داشتند. توافق ژانویه ۲۰۰۶ با هدف یکپارچه‌سازی این دو اداره و تشکیل چارچوبی واحد برای حکمرانی در اقلیم به امضا رسید. با این حال، تحقق این توافق مستلزم آن بود که دو حزب بخشی از قدرت واقعی خود را به نهادهای مشترک واگذار کنند؛ اقدامی که با نگرانی‌هایی درباره احتمال تغییر موازنه قدرت و استفاده رقیب از نهادهای جدید علیه طرف مقابل همراه بود.

از این منظر، ادامه فعالیت برخی ساختارهای امنیتی و اداری جداگانه را می‌توان بخشی از شروط نانوشته‌ای دانست که پذیرش توافق سال ۲۰۰۶ را برای دو طرف امکان‌پذیر کرد. هر حزب با حفظ برخی منابع مستقل قدرت می‌توانست اطمینان داشته باشد که در صورت شکست همکاری سیاسی، امکان حفاظت از موقعیت خود را از دست نخواهد داد. به گفته نویسنده، این ترتیبات در شرایط پس از جنگ داخلی قابل درک بود، اما تناقضی اساسی در خود داشت: نهادهای مشترکی که قرار بود به‌تدریج جایگزین تضمین‌های مبتنی بر قدرت حزبی شوند، همچنان برای ادامه فعالیت به همان تضمین‌ها وابسته ماندند.

این وضعیت در گذر زمان از مسئله بی‌اعتمادی میان دو حزب فراتر رفت و به مجموعه‌ای از منافع سیاسی، اقتصادی و سازمانی پیوند خورد. نهادهای امنیتی و اداری صرفاً ساختارهایی تشکیلاتی نیستند، بلکه با شبکه‌ای از مدیران، کارکنان، منابع مالی، اختیارات و روابط اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارند. به همین دلیل، هرگونه تغییر در ساختار این نهادها می‌تواند به معنای از دست رفتن نفوذ و منابع برای گروه‌هایی باشد که طی سال‌ها از وضعیت موجود بهره‌مند شده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط این نیست که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تا چه اندازه به یکدیگر اعتماد دارند؛ بلکه این پرسش نیز مطرح است که با انتقال اختیار واقعی به نهادهای مشترک، چه کسانی قدرت و منابع خود را از دست خواهند داد.

عبدالتلاس برای توضیح این موضوع تأکید می‌کند که ادغام تشکیلاتی یک وزارتخانه یا سازمان امنیتی الزاماً به معنای یکپارچگی اختیار در آن نیست. ممکن است یک وزارتخانه واحد وجود داشته باشد، اما تصمیم‌گیری درباره انتصاب مدیران، تأمین مالی، فرماندهی و نظارت بر عملکرد آن همچنان میان چند مرکز قدرت تقسیم شده باشد. بنابراین، تشکیل دولت واحد یا اعلام یکپارچگی سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه پایان دوگانگی در ساختار حکمرانی اقلیم باشد.

نویسنده یکی دیگر از عوامل تشدید اختلافات را تغییر رابطه میان منابع اقتصادی و موازنه قدرت سیاسی می‌داند. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمومی افزایش می‌یافت، فضای بیشتری برای توافق و چانه‌زنی میان دو حزب وجود داشت و امکان حل‌وفصل بخشی از اختلافات از طریق تقسیم مناصب، منابع و افزایش هزینه‌های عمومی فراهم می‌شد. اما این ظرفیت پس از بحران مالی سال ۲۰۱۴ کاهش یافت و با توقف صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله ترکیه در مارس ۲۰۲۳ و ادامه اختلافات اربیل و بغداد بر سر درآمدهای نفتی، بودجه و حقوق کارکنان، فشار بیشتری بر ساختار مالی اقلیم وارد شد.

به اعتقاد عبدالتلاس، کمبود منابع لزوماً به اختلاف سیاسی منجر نمی‌شود و فراوانی درآمدها نیز همیشه به همکاری میان احزاب نمی‌انجامد؛ بلکه نحوه توزیع منابع و میزان کنترل هر طرف بر آنها اهمیت دارد. با محدود شدن منابع مالی، کنترل بر مسیرهای درآمدی، هزینه‌کرد عمومی و انتصاب‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، هر حزب ممکن است واگذاری بخشی از نفوذ خود را تهدیدی علیه منافع آینده‌اش تلقی کند و نگران باشد که طرف مقابل از اختیارات جدید برای تقویت موقعیت خود استفاده کند. در نتیجه، هزینه امتیاز دادن افزایش می‌یابد؛ حتی اگر هر دو حزب بدانند که ادامه اختلافات به زیان اقلیم است. نویسنده این رابطه را دوسویه ارزیابی می‌کند: یعنی ضعف نهادهای مشترک مدیریت بحران‌های مالی را دشوارتر می‌کند و بحران‌های مالی نیز انگیزه احزاب برای حفظ مراکز مستقل قدرت را افزایش می‌دهد.

عبدالتلاس در بخش دیگری از تحلیل خود توضیح می‌دهد که نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ به‌تنهایی برای حل اختلافات سیاسی اقلیم کافی نیست. در این انتخابات، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی، اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو ۱۵ کرسی به دست آوردند. در یک نظام پارلمانی، انتظار می‌رود نتایج انتخابات مبنای تعیین توازن قدرت در دولت باشد و قوه مجریه نیز در چارچوب قانون اساسی و نظارت پارلمان فعالیت کند. اما در اقلیم کردستان، قدرت سیاسی فقط بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمانی تعیین نمی‌شود. حزبی که بر بخش‌هایی از نهادهای امنیتی، اداری یا مسیرهای اقتصادی نفوذ دارد، می‌تواند خارج از وزن پارلمانی خود بر تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد یا مانع اجرای برخی تصمیم‌ها شود. در مقابل، حزبی که بیشترین کرسی را کسب کرده است، ممکن است بدون توافق با دیگر مراکز قدرت نتواند اختیارات کامل دولت را اعمال کند.

از همین رو، مذاکرات تشکیل دولت در اقلیم فقط درباره محاسبه اکثریت پارلمانی و تقسیم وزارتخانه‌ها نیست، بلکه به آینده منابع قدرت موجود و تضمین‌هایی که هر حزب پس از تشکیل دولت دریافت می‌کند نیز مربوط می‌شود. نویسنده در عین حال هشدار می‌دهد که محدود کردن نظام سیاسی به توافق دوجانبه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، نقش احزاب دیگر و جریان‌های سیاسی نوظهور را تضعیف می‌کند. تداوم وابستگی کارکرد نهادهای اقلیم به توافق دو حزب اصلی، تأثیر انتخابات را کاهش می‌دهد و امکان مشارکت سایر نیروهای سیاسی در اداره اقلیم را محدود می‌سازد.

یکی از نکات محوری تحلیل، نابرابر بودن هزینه‌های تداوم بن‌بست سیاسی برای احزاب و شهروندان است. به گفته نویسنده، اگر هر حزب بتواند با تکیه بر منابع و ساختارهای نفوذ خود بخشی از منافع سیاسی و سازمانی‌اش را بدون دستیابی به توافق جامع حفظ کند، ممکن است هزینه ادامه مذاکرات بی‌نتیجه را کمتر از هزینه امتیاز دادن به رقیب بداند. در چنین شرایطی، شهروندانی که برای دریافت حقوق و خدمات عمومی به نهادهای دولتی وابسته هستند، سهم بیشتری از پیامدهای اختلافات را متحمل می‌شوند. البته نویسنده تأکید می‌کند که احزاب نیز از بحران زیان می‌بینند و تأخیر در تشکیل دولت تنها عامل مشکلات مالی و خدمات عمومی نیست؛ اما این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: آیا رهبران سیاسی زمانی که بیشترین هزینه اختلافات را شهروندان می‌پردازند، انگیزه کافی برای مصالحه خواهند داشت؟ اگر پاسخ منفی باشد، اصلاح ساختارهای نهادی برای تغییر انگیزه‌های سیاسی ضروری خواهد بود.

در بررسی نقش بازیگران خارجی نیز عبدالتلاس میان دولت فدرال عراق و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تفاوت قائل می‌شود. بغداد را نمی‌توان مانند ترکیه، ایران و آمریکا یک بازیگر خارجی در نظر گرفت، زیرا دولت فدرال عراق روابط مستقیم قانون اساسی، مالی و امنیتی با اقلیم دارد. اختلافات بر سر بودجه، نفت و حقوق کارکنان مستقیماً بر توانایی دولت اقلیم برای مدیریت منابع تأثیر می‌گذارد و می‌تواند مواضع و محاسبات سیاسی احزاب کرد را تغییر دهد. در مقابل، ترکیه، ایران و آمریکا از طریق منافع اقتصادی و امنیتی، روابط سیاسی و همکاری‌های نظامی بر تحولات اقلیم اثر می‌گذارند. با این حال، نویسنده معتقد است نفوذ این کشورها به‌تنهایی نمی‌تواند تداوم تقسیم قدرت در اقلیم را توضیح دهد و نباید همه بن‌بست‌های داخلی را به مداخله خارجی نسبت داد. مسئله اصلی، چگونگی پیوند منافع بازیگران خارجی با منافع و محاسبات نیروهای سیاسی داخلی است.

راهکار پیشنهادی این تحلیل، جایگزین کردن تدریجی تضمین‌های مبتنی بر کنترل مستقیم حزبی با قواعدی شفاف و قابل راستی‌آزمایی است. به اعتقاد نویسنده، اعلام یکپارچگی نهادهای مالی و امنیتی بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های دو حزب نمی‌تواند اصلاحات را پیش ببرد؛ زیرا هر طرف نگران است که رقیب از نهادهای مشترک برای حذف یا تضعیف او استفاده کند. در عین حال، به رسمیت شناختن دائمی حوزه‌های نفوذ جداگانه احزاب نیز تقسیم قدرت را به بخشی پایدار از نظام حکمرانی تبدیل می‌کند و مانع تصمیم‌گیری واحد و پاسخگویی عمومی می‌شود.

در حوزه مالی، شفافیت منابع درآمدی و هزینه‌کردها، ایجاد رویه‌های یکپارچه برای پرداخت حقوق و استخدام کارکنان و جلوگیری از وابستگی حقوق کارمندان به توافق‌های موقت سیاسی ضروری است. در بخش امنیتی نیز یکپارچه‌سازی نام و ساختار سازمان‌ها کافی نیست و باید اختیار فرماندهی، انتصاب‌ها، تأمین مالی و پاسخگویی با مسئولیت‌های رسمی دولت هماهنگ شود. این فرایند باید به‌صورت تدریجی و قابل نظارت پیش برود. پارلمان، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز باید توانایی بیشتری برای نظارت بر اجرای تعهدات داشته باشند و سایر نیروهای سیاسی در این نظارت مشارکت کنند. با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که مهم‌ترین مسئله، تعیین سازوکاری برای تضمین اجرای اصلاحات در زمانی است که این اقدامات با منافع صاحبان قدرت واقعی تعارض پیدا می‌کند.

عبدالتلاس در جمع‌بندی تأکید می‌کند که توافق سال ۲۰۰۶ اشتباه نبود و در زمان خود نقش مهمی در پایان دادن به دوگانگی حکومتی و ایجاد چارچوب مشترک برای اداره اقلیم پس از سال‌ها درگیری ایفا کرد. اما توافقی که در یک مقطع تاریخی کارآمد بوده است، لزوماً با تغییر منابع اقتصادی، مناسبات قدرت و شرایط سیاسی همچنان کفایت نخواهد داشت. به باور او، برخی ترتیباتی که در زمان امضای آن توافق پذیرش همکاری را برای دو حزب ممکن کردند، اکنون به مانعی در مسیر تکمیل یکپارچگی نهادی تبدیل شده‌اند.

بنابراین، عبور از بحران کنونی به توافق دیگری بر سر تقسیم مناصب محدود نمی‌شود، بلکه به بازنگری در قواعد رابطه میان احزاب سیاسی و نهادهای عمومی نیاز دارد. مسئله اصلی پایان دادن به رقابت حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیست؛ بلکه ایجاد نظامی است که در آن رقابت سیاسی بدون مختل کردن عملکرد نهادهای عمومی ادامه یابد و حقوق شهروندان به نتیجه مذاکرات و توافق‌های دو حزب وابسته نباشد.