سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از بررسی مشکلات کارخانه لاستیک بارز و پیگیری راهکارهای رفع موانع تولید و توسعه فعالیت های این واحد صنعتی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در نشست بررسی مسائل و مشکلات کارخانه لاستیک بارز که با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی، معاونان، کارشناسان و مسئولان دستگاه های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: شناسایی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری مستمر برای رفع موانع فعالیت آن ها از اولویت های مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی افزود: در این نشست، چالش های کارخانه لاستیک بارز در بخش های مختلف بررسی و راهکارهای تسهیل فعالیت، رفع موانع تولید و بهبود شرایط این واحد صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی استان بیان کرد: حفظ ظرفیت های موجود، افزایش توان تولید، رفع مشکلات پیش رو و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه فعالیت کارخانه لاستیک بارز از محورهای اصلی این نشست بود.

خلیقی ادامه داد: پیگیری مسائل مطرح شده و مصوبات این جلسه با همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط در دستور کار قرار دارد تا ضمن پایداری تولید، زمینه ارتقای ظرفیت های صنعتی و تقویت اشتغال در استان فراهم شود.

در جریان این برنامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی، معاونان و کارشناسان حوزه بازرسی و نظارت از بخش های مختلف کارخانه لاستیک بارز بازدید کردند.

در این بازدید، روند تولید، وضعیت تأمین مواد اولیه، نحوه عرضه محصولات و مسائل مرتبط با فعالیت کارخانه بررسی و بر نظارت مستمر بر فرآیند تولید و توزیع، رعایت ضوابط و مقررات، صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأکید شد.