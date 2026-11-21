آمداسپور در هفته دوازدهم سوپرلیگ ترکیه، عصر امروز در ورزشگاه دیاربکر به مصاف چایکور ریزه‌اسپور می‌رود؛ دیداری که نخستین رویارویی دو تیم در رقابت‌های لیگ است و پیروزی در آن می‌تواند نماینده دیاربکر را در جمع مدعیان بالای جدول نگه دارد.

به گزارش کردپرس، تیم‌های آمداسپور و چایکور ریزه‌اسپور امروز شنبه ۲۱ نوامبر، از ساعت ۱۶ به وقت ترکیه، در چارچوب هفته دوازدهم سوپرلیگ به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این مسابقه در ورزشگاه دیاربکر برگزار می‌شود و اومیت اوزتورک داوری آن را برعهده دارد.

آمداسپور در ۱۱ هفته گذشته با هفت پیروزی، دو تساوی و دو شکست، ۲۳ امتیاز کسب کرده و در جایگاه سوم جدول قرار دارد. این تیم تاکنون ۲۸ گل به ثمر رسانده و ۱۵ گل دریافت کرده است.

نماینده دیاربکر در نخستین فصل حضور خود در سوپرلیگ، عملکرد چشمگیری در دیدارهای خانگی داشته است. آمداسپور هر شش مسابقه‌ای را که در خانه برگزار کرده با پیروزی پشت سر گذاشته و با به‌ثمررساندن ۱۹ گل خانگی، یکی از هجومی‌ترین تیم‌های رقابت‌ها بوده است.

در سوی دیگر، چایکور ریزه‌اسپور با چهار پیروزی، دو تساوی و پنج شکست، ۱۴ امتیاز دارد و در رده یازدهم جدول ایستاده است. این تیم بخش عمده امتیازات خود را خارج از خانه به دست آورده و از شش مسابقه خارج از خانه، سه پیروزی، دو تساوی و یک شکست ثبت کرده است.

در ترکیب آمداسپور نگاه‌ها به گیفت اوربان دوخته شده است؛ مهاجمی که با ۱۰ گل و چهار پاس گل، در صدر جدول گلزنان لیگ قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین مهره‌های هجومی تیم محسوب می‌شود.

آمداسپور و چایکور ریزه‌اسپور پیش‌تر دو بار در جام حذفی ترکیه با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده است؛ اما مسابقه امروز نخستین دیدار آنان در رقابت‌های لیگ خواهد بود.

این مسابقه هنوز آغاز نشده و قرار است از ساعت ۱۶ به وقت محلی به‌طور زنده از شبکه beIN SPORTS 2 پخش شود.