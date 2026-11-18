به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه با انتشار بیانیه‌ای، ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی این کشور و حملات علیه غیرنظامیان را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه توصیف کرد. این بیانیه در پی حملات توپخانه‌ای به اراضی کشاورزی در اطراف روستاهای کویا و عابدین در غرب استان درعا و تیراندازی یک بالگرد اسرائیلی به سوی خانه‌ای مسکونی در روستای کویا منتشر شد.

به نوشته آژانس خبری آناتولی، وزارت خارجه دولت موقت سوریه روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر در بیانیه خود اعلام کرد که تداوم نفوذ نظامی اسرائیل به مناطق روستایی استان‌های قنیطره و درعا و حملات مکرر علیه ساکنان این مناطق، از جمله زنان، کودکان و سالمندان، امنیت و زندگی روزمره مردم را با تهدید مواجه کرده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات اسرائیل علاوه بر نقض قوانین بین‌المللی، با محدودکردن دسترسی ساکنان به زمین‌های کشاورزی، منابع درآمد و محل فعالیت اقتصادی آنها، شرایط معیشتی مردم منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وزارت خارجه سوریه همچنین تأکید کرد که این اقدامات بخشی از سیاست اسرائیل برای تحمیل واقعیتی جدید از طریق استفاده از نیروی نظامی است و ادامه چنین اقداماتی نمی‌تواند به حضور نظامی اسرائیل در خاک سوریه مشروعیت ببخشد.

دمشق همچنین بر پایبندی خود به حاکمیت کامل بر تمامی سرزمین‌های سوریه تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را برای متوقف‌کردن حملات و نفوذهای نظامی اسرائیل انجام دهد. وزارت خارجه سوریه هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تضعیف کرده و چشم‌انداز دستیابی به صلح را با خطر مواجه کند.

حملات توپخانه‌ای و تیراندازی به مناطق مسکونی در درعا

انتشار این بیانیه پس از مجموعه‌ای از تحرکات نظامی اسرائیل در مناطق غربی استان درعا صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای اسرائیلی در ساعات شبانه به اراضی کشاورزی میان روستاهای کویا و عابدین در غرب درعا حمله توپخانه‌ای کردند. همچنین یک بالگرد اسرائیلی با استفاده از مسلسل‌های سنگین به سوی خانه‌ای در روستای کویا تیراندازی کرد که در نتیجه آن خانه دچار آتش‌سوزی شد و ساکنان آن ناچار به ترک محل شدند.

این حملات پس از ورود نیروهای اسرائیلی به روستای معریه در حوضه رود یرموک در غرب درعا انجام شد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی در جریان این عملیات چندین خانه را بازرسی کردند و یک شهروند سالمند را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و خودروی او را نیز تخریب کردند.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی خودروهای نظامی و تجهیزات زرهی در مناطق غربی درعا و شمال قنیطره تحرکات نظامی داشته‌اند و در جریان این عملیات، تیراندازی و حملات توپخانه‌ای در اطراف چند منطقه مسکونی انجام شده است.

ادامه اختلافات بر سر حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل حضور نظامی خود را در منطقه حائل میان سوریه و بلندی‌های جولان اشغالی گسترش داده و نیروهای خود را به بخش‌هایی از جنوب سوریه وارد کرده است.

این اقدامات در حالی ادامه دارد که توافق جداسازی نیروها میان سوریه و اسرائیل در سال ۱۹۷۴، چارچوب حضور نظامی دو طرف در منطقه حائل را مشخص کرده است. دولت سوریه بارها خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از خاک این کشور شده و تحرکات نظامی اسرائیل را نقض حاکمیت ملی و توافق سال ۱۹۷۴ دانسته است.