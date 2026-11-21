خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 30ی خەزەڵوەری ۱۴۰7ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۱۲:۰۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 30ی خەزەڵوەری ۱۴۰7ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 30ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی پلیس انرژی عراق مسئولیت حفاظت از خطوط لوله نفت را برعهده گرفت خبر بعدی تشدید نظارت امنیتی بر انتقال فرآوردههای نفتی در استان نینوا
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