سرویس کردستان - سامانه هوشمند تشخیص و پایش آلودگی های نفتی در حریم رودخانه چل گزی با هدف پیشگیری از آلودگی منابع آب و مقابله با پیامدهای احتمالی واژگونی تانکرهای حامل سوخت در بالادست سدها و منابع آب شرب استان کردستان راه اندازی و فعال شد.

به گزارش کرد پرس، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آب سطحی اظهار کرد: عبور مسیرهای حمل ونقل مواد نفتی و سوختی از محدوده های بالادست سدها و منابع تأمین آب شرب، خطر بروز آلودگی های زیست محیطی ناشی از حوادث جاده ای، به ویژه واژگونی تانکرهای حامل سوخت، را افزایش می دهد.

کژال حبیب زاده افزود: وقوع چنین حوادثی می تواند کیفیت منابع آب، اکوسیستم های آبی و سلامت عمومی را با تهدید جدی مواجه کند و از این رو، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و استقرار سامانه های پایش هوشمند برای شناسایی سریع آلودگی های احتمالی اهمیت ویژه ای دارد.

راه اندازی این سامانه در حریم رودخانه چل گزی با هدف پایش آلودگی های نفتی، افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی و کاهش مخاطرات ناشی از ورود آلاینده ها به منابع آبی استان انجام شده است.