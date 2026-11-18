سرویس کردستان - فرماندار سنندج با اشاره به افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای نگل گفت: طی یک سال گذشته ۹ زمین چمن مصنوعی با همکاری فرمانداری، اداره کل ورزش و جوانان کردستان و دهیاری ها در روستاهای این شهرستان احداث و در اختیار جوانان قرار گرفته است.

غریب سجادی عصر سه شنبه ۲۶ آبان در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای نگل اظهار کرد: توسعه زیرساخت های ورزشی، ارتقای رفاه عمومی و فراهم کردن دسترسی آسان جوانان مناطق روستایی به امکانات ورزشی از اهداف اجرای این طرح هاست.

وی افزود: برخورداری از امکانات و زیرساخت های ورزشی نباید به شهرها محدود شود، بلکه جوانان روستاها نیز باید فرصت مناسبی برای فعالیت ورزشی و پرورش استعدادهای خود داشته باشند.

فرماندار سنندج با اشاره به ضرورت توزیع متوازن امکانات ورزشی در سطح شهرستان بیان کرد: پایین بودن سرانه فضای ورزشی از جمله مشکلات حوزه جوانان در سنندج است و برای جبران این کمبود، برنامه ریزی و پیگیری لازم با هدف تأمین و اختصاص اعتبارات ویژه در دستور کار قرار دارد.

سجادی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه های اجرایی و اجرای طرح های زیرساختی، سرانه فضای ورزشی شهرستان سنندج به میانگین استانی و کشوری نزدیک شود.

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای نگل از توابع شهرستان سنندج، عصر سه شنبه با حضور فرماندار، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و با زیربنای ۸۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.