سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری سارقی خبر داد که با سوراخ کردن سقف مغازه‌ ها اقدام به سرقت می‌ کرد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه صادق شکری از دستگیری سارق حرفه‌ ای مغازه‌ ها در ارومیه و کشف ۴ فقره سرقت به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از مغازه‌ ها در ارومیه، موضوع با هدف شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌ های پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ ای شدند که با شیوه سوراخ کردن سقف مغازه‌ ها اقدام به سرقت می‌ کرد که متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۴ فقره سرقت به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

سرهنگ شکری در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست هر گونه موضوعات امنیتی را به شماره های ۱۱۰ و ۱۹۷ پلیس اطلاع دهند.