نماینده ولی فقیه در کردستان:

سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گفت: مطالعه نقش مؤثری در افزایش آگاهی، تقویت خردورزی، ارتقای سواد رسانه ای و شناخت دقیق مسائل جامعه دارد و می تواند از سطحی نگری و قضاوت های نادرست جلوگیری کند.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در آیین گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در سنندج اظهار کرد: جامعه امروز با تحولات گسترده و پیچیده ای روبه روست و در شرایطی که طی کمتر از یک سال شاهد وقوع ۲ جنگ بوده ایم، بیش از گذشته به آگاهی، شناخت و قدرت تحلیل نیاز داریم.

وی با اشاره به گسترش روزافزون فضای مجازی و تأثیر آن بر نگرش و رفتار افراد افزود: یکی از چالش های امروز این است که گاهی به جای مدیریت و استفاده آگاهانه از فضای مجازی، تحت تأثیر آن قرار می گیریم که این مسئله می تواند زمینه ساز گسترش سطحی نگری در جامعه شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان، خردورزی و رفتار عقلانی را از الزامات زندگی در دنیای امروز دانست و بیان کرد: ارتقای سواد رسانه ای، دشمن شناسی و توانایی تشخیص و تحلیل مسائل، ارتباط مستقیمی با مطالعه و کتابخوانی دارد؛ چراکه بدون کسب دانش و آگاهی، شناخت درست و دقیق از موضوعات امکان پذیر نخواهد بود.

حجت الاسلام پورذهبی با بیان اینکه هفته کتاب فرصتی برای تقویت انگیزه مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه است، گفت: آنچه اهمیت دارد، ترویج اصل مطالعه است و نباید این موضوع را صرفاً به خواندن کتاب محدود کرد، بلکه مطالعه روزنامه ها، مقالات و دیگر منابع معتبر نیز می تواند در افزایش دانش و آگاهی عمومی مؤثر باشد.

وی با تأکید بر نقش خانواده و نظام آموزشی در نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی اظهار کرد: والدین، معلمان و استادان دانشگاه در ترغیب نسل نوجوان و جوان به مطالعه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و خانواده ها نیز باید با فراهم کردن فضای مناسب، زمینه مطالعه جمعی و مستمر را در محیط خانواده ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان، عضویت خانواده ها در کتابخانه های عمومی و مشارکت در برنامه ها و محافل فرهنگی را از راهکارهای مؤثر در ترویج کتابخوانی عنوان کرد و افزود: مطالعه زمانی ارزشمند و اثربخش است که به افزایش فهم، تعمیق اندیشه و شناخت بهتر انسان از محیط پیرامون منجر شود.

حجت الاسلام پورذهبی همچنین بر ضرورت توجه به محافل ادبی، شعر و کتاب تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست های فرهنگی و ادبی می تواند در گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت اندیشه و ارتقای سطح فرهنگی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.