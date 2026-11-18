سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه پایدار گفت: کتاب یکی از مهم ترین منابع کسب دانش و آگاهی است و ترویج فرهنگ مطالعه باید از خانواده ها آغاز شود؛ همچنین مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از تجهیز ۲ کتابخانه سیار در سقز و مریوان و پیش بینی ۲۷ نقطه برای ارائه خدمات این واحدها خبر داد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در آیین گرامیداشت سی وچهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار اظهار کرد: دانایی و توانایی از مسیر کسب دانش به دست می آید و کتاب یکی از مهم ترین ابزارهای دسترسی به دانش و آگاهی است.

وی با بیان اینکه هیچ ابزار و فناوری جدیدی نمی تواند به طور کامل جایگاه کتاب را بگیرد، افزود: فضای مجازی و منابع الکترونیکی ظرفیت های ارزشمندی دارند، اما مطالعه کتاب فرصتی برای تمرکز، تفکر و تعمق فراهم می کند که باید متناسب با علایق و نیازهای افراد مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده ها بیان کرد: کتابخوانی نباید تنها به حضور در کتابخانه ها و برنامه های فرهنگی محدود شود، بلکه خانواده ها باید به داشتن کتابخانه در خانه و آشنا کردن فرزندان با کتاب از دوران کودکی توجه کنند.

ورمقانی با انتقاد از جایگاه مطالعه در کشور نسبت به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران گفت: با وجود برخورداری ایران از سابقه تاریخی، ادبی و علمی غنی، میزان توجه به کتابخوانی با ظرفیت های فرهنگی کشور همخوانی ندارد و این موضوع باید به عنوان دغدغه ای جدی دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت کتابخانه های عمومی استان افزود: از فرمانداران خواسته شده است جلسات انجمن های کتابخانه های عمومی شهرستان ها با حضور فرماندار، شهردار و مدیر کتابخانه به صورت منظم برگزار شود تا مسائل و نیازهای این حوزه با جدیت بیشتری پیگیری شود.

معاون استاندار کردستان همچنین بر اجرای تعهدات قانونی شهرداری ها در قبال کتابخانه های عمومی تأکید کرد و گفت: موارد کوتاهی در پرداخت سهم قانونی شهرداری ها از طریق فرمانداران و مراجع مربوط پیگیری شده است و در این زمینه نباید از اجرای قانون چشم پوشی کرد.

ورمقانی توسعه کتابخانه ها را نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی و ظرفیت های مردمی دانست و افزود: بخشی از نیازهای این حوزه باید از محل اعتبارات استانی و شهرستانی، بخشی با حمایت دستگاه های اجرایی و بخشی نیز با مشارکت خیران تأمین شود؛ ائمه جمعه و دیگر افراد اثرگذار جامعه نیز می توانند در ترویج فرهنگ مطالعه نقش آفرین باشند.

۲ کتابخانه سیار در سقز و مریوان آماده ارائه خدمات می شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این آیین با اشاره به توسعه خدمات کتابخانه ای در مناطق روستایی و دوردست گفت: دو واحد کتابخانه سیار در شهرستان های سقز و مریوان تأمین و تجهیز شده اند و برای فعالیت این واحدها در مجموع ۲۷ نقطه پیش بینی شده است.

معصومه حسنی خونسار اظهار کرد: کتابخانه عمومی نباید صرفاً محلی برای نگهداری و امانت کتاب باشد، بلکه باید با پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم، به فضایی برای یادگیری، تعامل، تبادل تجربه و افزایش آگاهی عمومی تبدیل شود.

وی با تأکید بر تحقق عدالت فرهنگی افزود: دسترسی به کتاب و دانش نباید به شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار محدود شود و ساکنان روستاها و نقاط دوردست نیز باید از فرصت های برابر فرهنگی بهره مند باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به تأمین دو کتابخانه سیار در یک سال گذشته بیان کرد: یک واحد با مشارکت اعتبارات شهرستانی و استانی به سقز اختصاص یافته و واحد دیگر با پیگیری نهاد کتابخانه های عمومی کشور خریداری و تجهیز شده و در اختیار شهرستان مریوان قرار گرفته است. فعالیت این دو واحد به زودی آغاز می شود.

حسنی خونسار از برنامه ریزی برای خرید ۲ کتابخانه سیار دیگر نیز خبر داد و گفت: با پیگیری نمایندگان شهرستان های قروه و دهگلان، برای تأمین اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومانی این دو واحد اعلام آمادگی شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال خریداری و تجهیز شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح عضویت رایگان و دائمی در کتابخانه های عمومی ادامه داد: در این طرح، شهروندان می توانند تنها با ثبت کد ملی در سامانه کتابخانه های عمومی، بدون پرداخت هزینه و نیاز به تمدید عضویت، از خدمات کتابخانه ای و امانت کتاب استفاده کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان در تشریح اقدامات زیرساختی یک سال گذشته گفت: کتابخانه روستای سراب قامیش با زیربنای ۳۲۵ مترمربع پس از ۱۲ سال پیگیری به بهره برداری رسید و کتابخانه شهید نجات اللهی بیجار نیز با اختصاص حدود هفت میلیارد تومان اعتبار، بازطراحی و بازگشایی شد.

وی افزود: کتابخانه های روستای آرندان در شهرستان سنندج و خامسان در شهرستان کامیاران نیز در دست اقدام هستند و قرار است فعالیت آن ها از سر گرفته شود. همچنین طی یک سال گذشته ۲۴ کتابخانه در استان تعمیر و تجهیز شده اند.

حسنی خونسار با اشاره به تقویت منابع کتابخانه ای اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب از محل طرح های ملی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استان اختصاص یافت و هفت هزار نسخه کتاب نیز از محل اعتبارات استانی خریداری و میان کتابخانه ها توزیع شد. افزون بر این، بیش از ۲۲ هزار نسخه کتاب از سوی مردم، خیران و دستگاه های اجرایی به کتابخانه های عمومی اهدا شد.

وی از اجرای بیش از هشت هزار فعالیت فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این برنامه ها با محوریت کتاب و در قالب فعالیت های فرهنگی، آموزشی و ترویجی در سطح استان و شهرستان ها برگزار شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان در پایان، کتابخانه ها را از نهادهای مؤثر در پاسداشت و انتقال میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی دانست و تأکید کرد: توسعه کتابخانه های عمومی تنها به افزایش ساختمان ها و امکانات محدود نمی شود، بلکه سرمایه گذاری برای ارتقای آگاهی، تقویت هویت فرهنگی و افزایش تاب آوری اجتماعی جامعه است.