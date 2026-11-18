سرویس کردستان ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر ضرورت ساماندهی، نظارت و توزیع عادلانه سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان تأکید کرد و گفت: تأمین به‌موقع سوخت، نقش مهمی در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروز وقفه در چرخه تولید دارد.

به گزارش کرد پرس، محمد بختیار خلیقی در جلسه کمیته سوخت استان کردستان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت سوخت در تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی، لازم است فرآیند بررسی، تخصیص و توزیع سوخت با دقت، شفافیت و بر اساس نیاز واقعی واحدها انجام شود.

وی افزود: شناسایی دقیق واحدهای نیازمند سوخت، بررسی میزان مصرف، اولویت‌بندی واحدهای فعال و نظارت بر نحوه مصرف سهمیه‌های تخصیصی از جمله موضوعات مهمی است که باید در دستور کار کمیته سوخت قرار گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اظهار کرد: حمایت از بخش تولید و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی از اولویت‌های این اداره‌کل است و در همین راستا، پیگیری مطالبات واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه تأمین سوخت با جدیت دنبال می‌شود.

خلیقی یادآور شد: تصمیم‌گیری‌های کمیته سوخت باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت بهینه منابع، نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان تأمین و زمینه استمرار فعالیت و حفظ اشتغال فراهم شود.