سرویس کردستان - زن ۳۹ ساله ساکن سقز که در پی حمله همسرش و آتش سوزی دچار سوختگی شدید شده بود، پس از انتقال به یکی از بیمارستان های ارومیه جان خود را از دست داد.

به گزارش کرد پرس، این حادثه در محله بهارستان سقز رخ داده و این زن پس از مشاجره با همسرش با بنزین به آتش کشیده شده است.

قربانی این حادثه با بیش از ۹۰ درصد سوختگی در وضعیت وخیم به یکی از مراکز درمانی ارومیه انتقال یافت، اما با وجود اقدامات درمانی جان باخت.

این زن مادر ۲ دختر ۱۵ و هشت ساله بود که مرگ وی، بار دیگر موضوع خشونت خانگی علیه زنان و ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه در برابر چنین حوادثی را مطرح کرده است.