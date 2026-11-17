سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از صدور فراخوان واگذاری ۴ پروژه مهم میراث‌فرهنگی و گردشگری در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری با اشاره به اعلام فراخوان رسمی برای اجرای ۴ پروژه مهم در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد اظهار کرد: این فراخوان‌ها از طریق ماده ۲۷ قانون اجراهای مربوط به مدیریت املاک و اماکن وابسته به میراث‌فرهنگی، برای ایجاد تأسیسات جدید و ارتقای خدمات گردشگری در منطقه صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: براساس این فراخوان، پروژه‌های مورد نظر شامل موزه مردم‌شناسی و توسعه کمپینگ کاظم داشی ارومیه، توسعه سایت گردشگری کانی برازان و حمام لج مهاباد است.

او تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تبدیل این اماکن و مناطق به قطب‌های گردشگری فعال و افزایش ظرفیت پذیرش میهمانان در سطح استان بوده که این امر نیازمند مدیریت هوشمندانه و استفاده از ظرفیت‌های نوین است.

صفری در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران تصریح کرد: این پروژه‌ها با هدف واگذاری به بخش خصوصی و با مشارکت فعالان این حوزه به اجرا در خواهند آمد و این رویکرد، علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی و تقویت هویت فرهنگی، بستری برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی فراهم خواهد آورد.

به گزارش کردپرس، حمام لج مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان مهاباد، روستای لج واقع شده و این اثر در ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۱۸۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این حمام تاریخی در فاصله بیست و یک کیلومتری شهر مهاباد، واقع شده است. قدمت این اثر تاریخی به دوران شاه سلیمان صفوی و شاید اندکی قبل از وی و زمان حکمرانی صارم بیگ مکری و نواده او بداق سلطان یعنی سال ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ ه.ق می رسد.

محوطه زیر گنبد ورودی به صورت چهار طاقی و فواصل زیر دو پایه طاق دار چهار متر است. قسمت فوقانی بنا، که آجرهای قرمز رنگ دارد، با نوعی گچ کاری همراه با پودر سنگ ویژه ای پوشانده شده که حکایت از کهنگی صدها ساله دارد.

کانی برازان هم یک تالاب بین‌المللی با وسعتی افزون بر ۹۰۷ هکتار است که در ۳۰ کیلومتری شمال مهاباد واقع شده است. این تالاب یکی از تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه به‌شمار می‌آید.

کانی برازان از سوی کمیتهٔ ملی طبیعت‌گردی ایران به عنوان نخستین سایت پرنده‌نگری در ایران معرفی شده است.