خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای26آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای26آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای26 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی سایت گردشگری «کانی برازان» و «حمام لج» مهاباد به بخش خصوصی واگذار می شود خبر بعدی ٤ تن پسماند از حاشیه دریاچه سد مهاباد جمع آوری شد
دیدگاه کاربران