سرویس کرمانشاه _ ثبت‌نام آزمون ورودی دوره جامع فیلم‌سازی داستانی انجمن سینمای جوانان ایران برای سال ۱۴۰۵ آغاز شده است و علاقه‌مندان تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای شرکت در این دوره نام‌نویسی کنند و آزمون ورودی نیز ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش کردپرس، دوره جامع فیلم‌سازی داستانی با ۳۵۰ ساعت آموزش تخصصی و با هدف پرورش استعدادهای علاقه‌مند به سینما برگزار می‌شود. این دوره با بهره‌گیری از کارگاه‌های عملی و آموزش در حوزه‌های مختلف فیلم‌سازی، از ایده‌پردازی و نگارش فیلم‌نامه تا کارگردانی و ساخت فیلم کوتاه، هنرجویان را برای تجربه عملی فیلم‌سازی آماده می‌کند.

دوره جامع فیلم‌سازی داستانی امسال در مجموع شامل ۳۵۰ ساعت آموزش تخصصی است و با ارائه مدرک بین‌المللی، فرصتی برای آشنایی نظام‌مند هنرجویان با وجوه مختلف هنر و فن فیلم‌سازی فراهم می‌کند. ساختار آموزشی این دوره با تأکید بر تلفیق مباحث نظری و تجربه‌های عملی، در سه گام طراحی شده است.

در گام نخست، هنرجویان با حضور در «کارگاه اولین تجربه»، درس‌های «آشنایی با سینما» و «عکاسی»، مقدمات ورود به دنیای فیلم‌سازی را تجربه می‌کنند.

گام دوم به آموزش تخصصی‌تر و آشنایی با مؤلفه‌های اصلی تولید فیلم اختصاص دارد. در این مرحله، هنرجویان در کارگاه «از ایده تا فیلم‌نامه» و کارگاه «کارگردانی» شرکت می‌کنند و مباحثی همچون مبانی کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین، صدا در سینما و شناخت و تحلیل فیلم کوتاه را فرا می‌گیرند.

در گام سوم نیز با برگزاری کارگاه «از فیلم‌نامه تا اجرا»، هنرجویان با آشنایی با فیلم‌سازی مستند و فیلم‌سازی تجربه‌گرا، دامنه شناخت خود را از شیوه‌های مختلف تولید اثر سینمایی گسترش می‌دهند.

یکی از بخش‌های مهم این دوره، پروژه پایانی آن است که بر اساس برنامه آموزشی، به ساخت یک فیلم کوتاه داستانی اختصاص دارد. که هنرجویان جهت فارغ التحصیلی و دریافت مدرک یک فیلم پایان دوره تحویل دهند.

بر اساس تقویم آموزشی اعلام‌شده، کلاس‌های پذیرفته‌شدگان در آزمون و مصاحبه دوره جامع فیلم‌سازی داستانی، از اول دی‌ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در آزمون ورودی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی amoozesh.iycs.ir مراجعه کنند یا با دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور تماس بگیرند.

لینک ثبت‌نام:

https://amoozesh.iycs.ir/fa/entrance-exam/1