به گزارش کردپرس، حسن گیته در حاشیه این برنامه و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: هدف از برگزاری این آیین جلب مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ پاکیزه نگه داشتن طبیعت و توجه بیشتر به حفظ زیست‌بوم‌های طبیعی است.

گیته با اشاره به اهمیت حاشیه سد مهاباد به‌ عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری این شهرستان افزود: برای تسهیل جمع‌آوری پسماندهای گردشگران، علاوه بر محل‌های پیش‌بینی‌شده قبلی، ۱۸ جایگاه جدید در مسیر حاشیه سد با استفاده از حلقه‌های سیمانی ایجاد شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد ادامه داد: گردشگران و مسافران می‌توانند زباله‌های خود را در این محل‌ها قرار دهند و خودروهای جمع‌آوری پسماند شهرداری نیز به‌صورت روزانه برای تخلیه این جایگاه‌ها اقدام می‌کنند.

او تاکید کرد: تمیز نگه داشتن حاشیه سد مهاباد و پاکسازی این مسیر از زباله‌ها تنها از عهده یک ارگان خاص بر نمی آید بلکه باید سایر دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف مردم نیز در این امر مشارکت داشته باشند.

گیته با اشاره به نتیجه این برنامه زیست‌محیطی اظهار کرد: در جریان این پاکسازی، با مشارکت حاضران بیش از ٤ تُن انواع زباله از حاشیه دریاچه سد مهاباد جمع‌آوری و برای انتقال به سایت پسماند شهری منتقل شد.